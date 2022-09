Evlere alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe atılıyor İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Zeynep Türkmen: "Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz ediyor"

