Hayat Evlere alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe atılıyor
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Evlere alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe atılıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Zeynep Türkmen: "Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz ediyor"

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Haber Merkezi AA
Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Zeynep Türkmen, "Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkmen, gıda israfını azaltmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkmen, gıda israfını azaltmanın, ekonomik faydanın yanında sosyal ve çevresel pozitif etki de yaratacağını belirterek, her yıl 14.5 milyon ton yiyeceğin çöpe gittiğini aktardı.

Gıdaların hasat edilirken çürümesi, fazla alışveriş yapılarak ürünlerin tüketilmemesi gibi sebeplerle ortaya çıkan gıda israfı bilançosunun, dünyada üretilen her 3 gıdadan 1'inin çöpe gitmesi ile sonuçlandığına dikkati çeken Türkmen, şu bilgileri verdi:

"Gıda israfı en çok evlerde yapılıyor''

İnsanların tüketim alışkanlıklarından doğan ve küresel bir boyuta ulaşan gıda israfı, iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının da yüzde 8'ini oluşturuyor. Yaşam alanlarında uygulanacak temel değişikliklerle israfın önüne geçilebilir. Araştırmalar gıda israfının en çok evlerimizde yapıldığını göstermekte. En çok çöpe atılan gıdaların başında ise ekmek ve unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor.

Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz ediyor. Doğru ve planlı bir programla evlerdeki gıda israfının önüne geçilebilir ve binlerce gıdanın çöpe gitmesine engel olunabilir. İnsanlığın geleceği için büyük bir tehdit oluşturan gıda israfı önlem alınmazsa ciddi sonuçlar doğurabilir. İsraf edilen her gıda ile geleceğimiz de tehdit altında."

Türkmen, tüketicilerin öncelikle çöpe ne attıklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizerek, gıda israfının şu 3 adımla önüne geçilebileceğini belirterek, planlı ve akıllı alışveriş yapılması, ihtiyaca göre yemek pişirilmesi ve gıdaların doğru saklanması tavsiyelerinde bulundu.

Bunun yanı sıra gıda artıklarından hayvanlar için mama, bitkiler içinse organik gübre elde edilebileceğini aktaran Türkmen, bilinçsiz tüketimin yarattığı zararın daha etkin ve doğru tüketim alışkanlıkları ile giderilebileceğini ifade etti.

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