Evren sergisi Kıbrıs’ta açıldı

Ödüllü Kazak ressam Orazbek Yessenbayev, ipek üzerine tükenmez kalemle yaptığı 45 resimden oluşan “Evren” sergisini açtı. Sergi, üniversitenin kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in 70. yaş günü onuruna KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. İslamiyet öncesi Türk inançları ve geleneklerinden; Hz. Adem’den Hz. Nuh Peygamber’e, semavi dinlerin anlatılarının tasvir edildiği sergide, günümüz dünyasını şekillendiren pek çok olay ve konu eserlerde ele alınıyor. Aralarında İbn-i Sina, Farabi, Buhari, Uluğ Bey gibi Türk İslam felsefesine ve bilimine yön veren pek çok isim de var. Sergi, 20 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

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