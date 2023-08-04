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Meteoroloji uzmanı 'En berbat 2 geceye hazır olun' diyerek uyardı: Gökyüzünü nem bulutları kaplayacak

Türkiye genelini etkisi altına "Eyyam-ı Bahur" sıcakları, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım endişeleri arttırdı.

14:38 . 4/08/2023 Cuma
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Cuma ve Cumartesi gecesi senenin en nemli iki gecesi olacak.

Cuma ve Cumartesi gecesi senenin en nemli iki gecesi olacak.

Türkiye, her yıl temmuz sonu ağustos başı yaşanan Eyyam-ı Bahur hava dalgasının etkisi altına girdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı illerde sokaklar boş kaldı.


Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, önümüzdeki iki gece gökyüzünü nem bulutlarının kaplayacağını söyledi.


Ökten, paylaşımında
"En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…"
ifadelerini kullandı.

Ökten,
"Nemli, ıslak bir gece bizi bekliyor. İstanbul'da bu gece, skew-t diyagramında görüldüğü üzere, iki çizgi (Yeşil ve Kırmızı) 950 hpa'da birleşiyor. Yani 500 metre üstümüzden nem bulutları geçecek"
dedi.





"Eyyam-ı bahur" sıcakları hayvanları da etkiledi: Aslan parkı sakinleri fıskiyelerle serinliyor
"Eyyam-ı bahur" sıcakları hayvanları da etkiledi: Aslan parkı sakinleri fıskiyelerle serinliyor

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı sakinleri, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur"dan etkilenmemesi için farklı yöntemlerle serinletiliyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranını ise yüzde 70'e ulaştığı Antalya'da sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı 27 aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, timsah, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında eyyam-ı bahur tedbirleri alındı. Hayvanların sıcak havalardan korunmaları için belirli aralıklarla kafeslerindeki fıskiyeler açılıyor. Ayı, timsah ve kaplan gibi hayvanlar da yaşam alanlarına kurulan havuzlara girerek serinliyor.

#Eyyam-ı bahur
#sıcaklık
#hava durumu
#meteoroloji
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Eyyam-ı bahur sıcakları gidiyor!