Cuma ve Cumartesi gecesi senenin en nemli iki gecesi olacak.
Türkiye, her yıl temmuz sonu ağustos başı yaşanan Eyyam-ı Bahur hava dalgasının etkisi altına girdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı illerde sokaklar boş kaldı.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, önümüzdeki iki gece gökyüzünü nem bulutlarının kaplayacağını söyledi.
Ökten, paylaşımında
"En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…"
ifadelerini kullandı.
Ökten,
"Nemli, ıslak bir gece bizi bekliyor. İstanbul'da bu gece, skew-t diyagramında görüldüğü üzere, iki çizgi (Yeşil ve Kırmızı) 950 hpa'da birleşiyor. Yani 500 metre üstümüzden nem bulutları geçecek"
dedi.
#Eyyam-ı bahur
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1 saat önce