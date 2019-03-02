Hayat Fatih Altaylıdan Canan Karatay uyarısı Önerdiği diyetleri uygulamayın
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Fatih Altaylı’dan Canan Karatay uyarısı: Önerdiği diyetleri uygulamayın

Geçtiğimiz günlerde damarları tıkandığı için anjiyo olan ve ölümden dönen Fatih Altaylı, köşesinde yaşadığı sıkıntıyı kaleme aldı. Yazının sonunda ise Prof. Dr. Canan Karatay hakkında da ifadeler kullandı: “Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Canan Karatay - Fatih Altaylı
Prof. Dr. Canan Karatay - Fatih Altaylı

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı’nın son durumu gayet iyi. Hatta okurlarını merakta bırakmak istemeyen Altaylı, sağlık duruma ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Sağlık sorunu nedeni ile kimseyi rahatsız etmek istemediğini belirten Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili uyarılarda da bulundu.

Altaylı’nın 1 Mart tarihli yazısında Karatay ile ilgili kullandığı ifadeler ise şöyle: “Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın.

Bugün ise başka bir yazı kaleme alan Altaylı, “Ben uyarayım isteyen yesin” dedi. Söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Altaylı,

“Canan Karatay’ın önerdiği bir diyeti falan uygulamadım çok şükür. Peki yazımın sonuna niye böyle bir cümle koydum? Tek maksadım vardı. Beni okuyan ve yazdıklarıma değer veren insanları korumak.
  • Bir yazar kendi deneyim ve bilgilerini okurları ile paylaşır, ben de öyle yaptım. Niye mi? Çok basit. Kalp rahatsızlığım nedeniyle hastanelik olup, iki stentle durumu atlattım ama ortada ilginç bir durum vardı. Geçen yıl yaptırdığım çekapta o iki damarda hiçbir sorun, hiçbir tıkanma yoktu. Bir yılda ne olmuştu da bu damarlar tıkanmıştı?

Olan şuydu, ben iyiyim diye gaza gelip, hiç yemediğim kadar tereyağ, hiç yemediğim kadar kırmızı et, kokoreç, sakatat yemiştim. Yani Canan Karatay’ın herkese önerdiği tarz bir beslenme” dedi.

Katıldığı programların yanında benim yazımın lafı olmaz

Altaylı, yazısının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Ben de doktorlara “Canan Karatay tam tersini öneriyor” dediğimde, “Canan Karatay’ın önerdiği beslenme türü ile ilgili yayınlanmış tek bir bilimsel makalesini getirirseniz biz de bu diyeti uygulamanızı isteriz elbette. Saygın bir bilimsel dergide yayınlanmış ve atıf almış tek bir makale” dediler. Canan Karatay’ın diyetlerini uygulamak isteyenler var ise benim yazdığım bir yazının, Canan Hanım’ın katıldığı onlarca programın yanında lafı bile olmaz.

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