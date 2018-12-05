Hayat Fatoş Güney Yılmaz Güney filmi Müslümü misliyle geçer
AKTÜEL

Fatoş Güney: Yılmaz Güney filmi Müslüm'ü misliyle geçer

Fatoş Güney verdiği bir röportajda, 'Çirkin Kral Efsanesi' adlı belgeselde eşi Yılmaz Güney'in kadına şiddet uygulayan biri gibi gösterildiğini söyleyerek, "Belgeseli izleyince 'Yazık' dedim. Yılmaz'ın filmini kendim yapacağım olmazsa da imece usulüyle" dedi. Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu'nun Yılmaz Güney'in filmini çekmek istediğini fakat sonradan vazgeçtiğini belirtti. "Yılmaz Güney filmi 'Müslüm'ü geçer mi?" sorusuna ise Güney, "Öyle bir geçer ki; onlarca misli hem de" ifadelerini kullandı.

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Fatoş Güney, önemli açıklamalarda bulundu.
Fatoş Güney, önemli açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, verdiği bir röportajda sorulan soruları yanıtladı. Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan Müslüm filmi ile ilgili, "Yılmaz Güney filmi 'Müslüm'ü geçer mi? sorusuna, "Öyle bir geçer ki; onlarca misli hem de" dedi.

Güney: Belgeseli görünce yazık oldu dedim

Yılmaz Güney'in kadına şiddet uygulayan biri gibi gösterildiğini söyleyen Fatoş Güney, "Çirkin Kral Efsanesi isimli belgeseli görünce 'Yazık oldu' dedim. Ortaya konulan profillerden hangisi Yılmaz Güney'di? Kopuk, konuşmalar gereksiz, kurgusu karmaşık ve reyting kaygısı yüklü. Ülkemiz tarihinin, birçok filmiyle iç içe geçen yansımaları da yoktu. Yönetmenin siyasi görüşlerini araya sokma kaygısıyla uzayan bir röportajlar serisi."

Güney: Böyle bir yaşamı anlatmak kolay mı?

Sabah'ın haberine göre Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, eşinin hiç bir zaman uzun süreli bir yaşamının olmadığına değinerek şöyle konuştu:

  • "Yenice köyünden Adana'ya, oradan İstanbul'a savrulan hayatı Nevşehir, Selimiye, Ulucanlar Cezaevi, Kayseri, İzmit, Toptaşı, Sağmalcılar, İmralı ve Isparta cezaevlerinde geçti. Ardından sürgün yılları; vatandaşlıktan atılmış, bütün filmleri yakılmış, yasaklanmış, 'vatan haini' ilan edildi. Ve hayatı başka bir ülkede son buldu. Böyle bir yaşamı olan bir insanı anlatmak kolay mı? Birtakım insanları bir araya getirip üç dakika konuşturmak yeterli mi?"

Müslüm filminin yapımcısı Yılmaz Güney'den vazgeçti

Bir Yılmaz Güney filmi, Müslüm filmini geçer mi? sorusuna Fatoş Güney şu şekilde cevap verdi:

  • "Öyle bir geçer ki; onlarca misli hem de. Bizim projemize niyetlenen çok yapımcı oldu. En sonuncusu 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu'ydu ama son anda vazgeçti. Filmimizi kendim yapacağım, olmazsa da imece usulüyle. Yılmaz'ı gönüllerinde taşıyanlardan destek isteyeceğim. Onu yeni kuşaklara aktarmanın bir yolunu bulacağım."

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