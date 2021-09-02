Hayat Fazıl Sayın gece yarısı bildirisi dalga konusu oldu İktidar değişmeli, belediyeler Ovacık gibi yönetilsin
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Fazıl Say’ın gece yarısı bildirisi dalga konusu oldu: İktidar değişmeli, belediyeler Ovacık gibi yönetilsin

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan iktidarın değişmesi gerektiğini belirterek ilginç açıklamalarda bulundu. Gece yarısı açıklama yaparak cumhurbaşkanı adayını açıklayan Say'ın "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Belediyelerde TKP derim (örnek Ovacık) güzel yaparlar, kuşkum yok." ifadeleri dalga konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fazıl Say’ın gece yarısı bildirisi dalga konusu oldu: İktidar değişmeli, belediyeler Ovacık gibi yönetilsin
Fazıl Say sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün hain Gezi kalkışmasına destek için Almanya'da Gezi besteleriyle konser veren Fazıl Say, uluslararası manipülasyon eseri 'Help Turkey' kampanyasıyla Türkiye'yi aşağılayıp "Seçim yetmez, iktidar değişmeli!" ifadelerini kullanmıştı. Fazıl say son olarak gece yarısı cumhurbaşkanı adayını açıklarken örnek belediye olarak ise Tunceli'nin Ovacık Belediyesi'ni örnek gösterdi.

İktidarın değişmesi gerektiğini söyleyen Fazıl Say "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam..." ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Say bir diğer paylaşımında ise hangi ismin cumhurbaşkanı olması gerektiğini açıkladı.

"Cumhurbaşkanı şu an %60’a yakın oyu olan İmamoğlu’nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.)

Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok.

MV’lerde, yeni işçi partisinde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim. Anca öyle."

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