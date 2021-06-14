Hayat Felçli eşi rahat dışarı çıksın diye vinç sistemli asansör yaptırdı
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Felçli eşi rahat dışarı çıksın diye vinç sistemli asansör yaptırdı

Adana’da yaşayan Cumali Tursunefe (68), omuriliğinden felçli 48 yıllık eşi Halime Tursunefe'nin (66) ikinci kattaki evlerine rahatça girip çıkması için vinç sistemiyle asansör yaptırdı.

Haber Merkezi DHA
Felçli eşi rahat dışarı çıksın diye vinç sistemli asansör yaptırdı
Halime Tursunefe

Boyacı ustası Cumali Tursunefe'nin eşi 3 çocuk annesi Halime Tursunefe, 35 yıl önce kiracı olarak oturduğu binada merdiven dairesini temizlemek isterken dengesini kaybederek düştü. Omuriliği zedelenen Tursunefe, 2,5 ay Ankara’da tedavi görmesine rağmen engelli kaldı. Yüzde 90 engeli bulunan ve ayakları tutmayan Tursunefe, yıllar sonra Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’ndeki kendi evlerine taşındı. Evin 2’nci katında oturan Tursunefe, ayaklarının tutmaması nedeniyle evden dışarı çıkamaz oldu.

Yıllarca sadece balkonda vakit geçiren eşine üzülen Cumali Tursunefe, bir arkadaşının tavsiyesi ile evinin dışına vinç sistemiyle çalışan açık kabinli, uzaktan kumandalı asansör yaptırdı. Yaklaşık 5 bin liraya mal olan asansör sayesinde hayatı daha da kolaylaşan Halime Tursunefe, evine rahatça girip çıkmaya başladı.

DHA

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‘ASANSÖR YAPTIRDIĞIMA EŞİM ÇOK SEVİNDİ’

Cumali Tursunefe, eşinin evlerine giriş çıkışta problem yaşamasına çok üzüldüğünü söyledi. Bakımlarını sürekli yaptırdığı asansör sayesinde eşinin güvenli şekilde eve girip çıktığını kaydeden Tursunefe, "Asansör yaptırdığımda eşim çok sevindi. Yıllardır hayatımız bu şekilde geçiyor" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYESİ KIRILDI

Halime Tursunefe ise çok zor dönemler geçirdiğini ve şu an ayaklarında hiçbir hissin bulunmadığını kaydetti. Eşinin asansör jestine çok sevindiğini ancak son zamanlarda bir talihsizlik daha yaşadığını anlatan Tursunefe, "Asansör hayatımı çok kolaylaştırdı. Dışarı çıktığımda tekerlekli sandalyeyle geziyordum ama sandalyem de kırıldı. O yüzden artık dışarı çıkamıyorum veya normal sandalyeleri yürüteç olarak kullanıyorum" diye konuştu.

Koronavirüse karşı çok şey duyduk ama bu ilk: Korunmak için demir suyu içiyor
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Bu işi bilmeyen insanların yapmaması uyarında bulunan Murat Kavaklı, bilmeden çok sayıda koronavirüslü kişiyle yan yana geldiğini ve içtiği bu demirli su sayesinde hiç hastalığa yakalanmadığını iddia etti. Bu suyu İbn-i Sina’nın kitabından alan Kavaklı, vücuda güç ve kuvvet verdiğini söyledi.
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Bıçakçı, atölyede bin 500 derece kızdırdığı paslanır çeliği suya defalarca sokarak içine de günlük sakızı koyuyor. Daha sonra bu suyu tülbentle süzerek içiyor.
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Kavaklı, bu suyu alışkın olmayan vatandaşların içmemesi tavsiyesinde bulunarak, faydadan çok zarar görebileceklerini söyledi.
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Kendinin bir tıp mütehassısı olmadığını ifade eden Murat Kavaklı, Tanıdığım bir çok demirci, temiz bir kazanın içine günlük sakızı ve su koyarak kızdırılmış demiri suya batırıyordu. Daha sonra bu suyu içiyorlardı. Demirciler binlerce yıldır demiri kızdırıp suya basarak suyunu içerler. Kızdırdığımız çelik paslanır olacak. Paslanmaz olmuyor. Bir kilo suya 5 gram günlük sakızı katıp bu suyun içine kızdırılmış paslanır çeliği sokup bekletiyoruz.
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Bu işlem defalarca devam ediyor. Demirciler bunu bu şekilde yapıyorlar. O suyun içinde biraz tortu oluşuyor. Bu su temiz bir tülbent yardımıyla süzülüyor. Koronavirüs sürecinde biz hazırladığım bu sudan ailece 4 defa içtik.
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Bu süreçte koronavirüslü insanlarla bilmeden yan yana bulunmuşuz, onlar karantinada yattılar, bize hiç hastalık bulaşmadı. İbn-i Sina’nın kitabında bu şekilde hazırlanan demir suyunun vücuda büyük bir direnç verdiği yazıyor dedi. Bu suyu bilmeyen içmesin, fayda yerine zararı görür
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Bilmeyen insanın bu karışımdan içmemesi gerektiğini belirten Kavaklı, Bunu duyan vatandaşlar yapmaya çalışabilir. Bu işin yapma tekniğini bilmeyen vatandaşlar faydadan çok zararını görür, denemesinler. Kötü sonuçlar doğurabilir şeklinde konuştu.
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Koronavirüse karşı çok şey duyduk ama bu ilk: Korunmak için demir suyu içiyor
Bursa Bıçakçılığı Tarihi isimli kitabın yazarı Murat Kavaklı, binlerce derecelik kızdırılmış demirle ısıtılmış suyu içerek koronavirüsten korunuyor.
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