Hayat Felçli eşini hastaneye götürmek ve gezdirmek için 74 yaşında ehliyet aldı
AKTÜEL

Felçli eşini hastaneye götürmek ve gezdirmek için 74 yaşında ehliyet aldı

Afyonkarahisar'da 74'ünde okuma yazma öğrenen Aziz Gündoğdu, 6 yıl önce ayağı kırılan ve geçen yıl felç geçiren eşinin tedavisi için ehliyet sahibi oldu. Gündoğdu, "Canımın yarısı bir hanımın önce ayağı kırıldı. Geçtiğimiz yıl da felç geçirdi. Ayağa kaldırdık ama çok zor yürüyor. Onu taşımak için ehliyete başvurdum. Onu hastaneye götürmek ve gezdirmek için ehliyet aldım" dedi.

Haber Merkezi AA
Aziz Gündoğdu
Aziz Gündoğdu

Afyonkarahisar'da 74 yaşındaki Aziz Gündoğdu, felçi eşini gezdirmek ve hastaneye götürmek için sürücü ehliyeti aldı.

Sandıklı'da yaşayan Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle genç yaşta ehliyet alamadığını söyledi.

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Ehliyet için müracaatta bulunduğu sürücü kursunda, kayıt için öğrenim belgesi istenmesi üzerine okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini aktaran Gündoğdu, bunu yerine getirmek için Halk Eğitim Merkezine başvurduğunu anlattı.

Sürücü kursu sahibi ve öğretici Ramazan Özkalp Gündoğdu'nun başarı öyküsüyle gençlere örnek olduğunu söyledi.

Sınava tabletle hazırlanmış

Gündoğdu, kurstaki 3 aylık eğitimin ardından okuma yazma belgesini almaya hak kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Canımın yarısı bir hanımın önce ayağı kırıldı. Geçtiğimiz yıl da felç geçirdi. Ayağa kaldırdık ama çok zor yürüyor. Onu taşımak için ehliyete başvurdum. Onu hastaneye götürmek ve gezdirmek için ehliyet aldım. Yoksul bir ailenin çocuğuyum, almaya imkanım yoktu. Sürücü kursunda, 'Git diplomanı al gel, başka türlü alamazsın.' dediler. Okuma yazma kursuna kaydoldum ve 3 ayda okuma yazma öğrendim ve kursa başvurdum."

Gündoğdu, çok zorlandığı yazılı sınavda 3 kez başarı sağlayamadığını belirterek, "4'üncü sınavda yaşım kadar 74 puan alarak ehliyet almaya hak kazandım. Sınavlara hazırlanmak için tablet aldım ve onun üzerinde derslere çalıştım. Sonunda başardım." dedi.

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Sürücü kursu sahibi ve öğretici Ramazan Özkalp da Gündoğdu'nun başarı öyküsüyle gençlere örnek olduğunu belirterek, "Aziz amcamız 3 sınavdan başarısız olmasına rağmen hevesini kırmayarak gençlere örnek olacak bir azimle çalışmalarına devam etti. Tüm derslerine katıldı. 74 puanla yazılı sınavdan başarılı oldu. Teori sınavdan da başarıyla geçti." diye konuştu.

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