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Filistin'in acılarına odaklanacak: Saraybosna'daki belgesel festivali yarın başlıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali, Filistin halkının yaşadığı acıları beyaz perdeye aktaracak belgesellerle yarın başlıyor. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 13-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalin bu yılki teması "Adalet?" olarak belirlendi.

15:06 - 12/09/2024 Perşembe
AA
Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali Saraybosna'da başlayacak
Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali Saraybosna'da başlayacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali, Filistin halkının yaşadığı acıları beyaz perdeye aktaracak belgesellerle yarın başlıyor.


Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 13-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalin bu yılki teması "Adalet?" olarak belirlendi.
Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) Direktörü Edhem Foco, festivale ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) Direktörü Edhem Foco
Foco, festivalde gösterilecek 24 belgeselden 9'unun dünya prömiyerini yapacağını belirterek
"Her yıl temamızı etrafımızda yaşananlardan ilham alarak belirliyoruz. Geçen yıl festival eylülde yapıldı ve ekimde Gazze'ye saldırılar başladı. Yaşananların kültür dünyasında yeterince aktarılamaması bizi üzdü."
dedi.

Gazze'de her gün kadın ve çocuk ölümleri ile altyapının yok edilmesine şahit olduklarını aktaran Foco, şunları söyledi:

  • "Neyin nasıl yapılması gerektiğini başkalarına anlatma alışkanlığı olan gelişmiş ve modern dünyanın tepkilerine de şahit olduk. Hiç düşünmeden saldıran zalim tarafın yanında oldular. İşte tam burada 'Adalet?' teması aklımıza geldi. Adalet nerede?"


AA'nın "Kanıt" belgeseli gösterilecek

Foco, festivalde AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin de gösterileceğini ifade ederek "Al Jazeera Balkanlar'ın AA ile uzun yıllardır devam eden bir işbirliği var. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da AA, Global İletişim Ortağımız. AA'nın belgeselinin festivalimizde gösterilecek olması bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.

AA'nın muhabir ve foto muhabirlerinin Gazze'de hayatını kaybettiğini anımsatan Foco, "Gazze'de çalışmalarına devam eden ender medya kuruluşlarından biri de AA.
'Kanıt' belgeseli oldukça anlamlı ve umuyorum gösterimine çok sayıda izleyici gelecektir. Yaşanan soykırımı kanıtlayacak bir belgeselimiz var."
değerlendirmesini yaptı.

Foco, AJB DOC'un bölgede önemli bir konuma geldiğini, belgesellerin de giderek izleyiciler için daha ilgi çekici ve bilgilendirici olduğunu söyledi. İzleyicilerden, seyrettikleri belgesellerle empati kurmalarını isteyen Foco,
"Empati önemli. Biz de festival kapsamında toplumdaki empati duygusunu geri getirmek istiyoruz."
diye konuştu.

Foco, belgeselin yarın akşamki açılış filminin Filistin ve halkının yaşadığı acıları anlatan bir yapım olduğunu sözlerine ekledi.

Festivalin odak noktası Filistin

Saraybosna'daki festival kapsamında AA'nın "Kanıt" belgeseli 14 Eylül'de gösterilecek. Belgesel gösteriminin ardından "Kanıt" belgeseli ekibinden Ömer Faruk Tunç, Saraybosnalı izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.


AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları sonucu maruz kaldığı acılar işlenecek.
Festivalde İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alacak.

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.


#Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali
#Ömer Faruk Tunç
#Saraybosna
#AA
#Edhem Foco
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