Filistin'in acılarına odaklanacak: Saraybosna'daki belgesel festivali yarın başlıyor

Gazze'de her gün kadın ve çocuk ölümleri ile altyapının yok edilmesine şahit olduklarını aktaran Foco, şunları söyledi:

Gazze'de her gün kadın ve çocuk ölümleri ile altyapının yok edilmesine şahit olduklarını aktaran Foco, şunları söyledi:

"Neyin nasıl yapılması gerektiğini başkalarına anlatma alışkanlığı olan gelişmiş ve modern dünyanın tepkilerine de şahit olduk. Hiç düşünmeden saldıran zalim tarafın yanında oldular. İşte tam burada 'Adalet?' teması aklımıza geldi. Adalet nerede?"

"Neyin nasıl yapılması gerektiğini başkalarına anlatma alışkanlığı olan gelişmiş ve modern dünyanın tepkilerine de şahit olduk. Hiç düşünmeden saldıran zalim tarafın yanında oldular. İşte tam burada 'Adalet?' teması aklımıza geldi. Adalet nerede?"

Foco, festivalde AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin de gösterileceğini ifade ederek "Al Jazeera Balkanlar'ın AA ile uzun yıllardır devam eden bir işbirliği var. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da AA, Global İletişim Ortağımız. AA'nın belgeselinin festivalimizde gösterilecek olması bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.