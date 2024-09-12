Filistin'in acılarına odaklanacak: Saraybosna'daki belgesel festivali yarın başlıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali, Filistin halkının yaşadığı acıları beyaz perdeye aktaracak belgesellerle yarın başlıyor.
- "Neyin nasıl yapılması gerektiğini başkalarına anlatma alışkanlığı olan gelişmiş ve modern dünyanın tepkilerine de şahit olduk. Hiç düşünmeden saldıran zalim tarafın yanında oldular. İşte tam burada 'Adalet?' teması aklımıza geldi. Adalet nerede?"
AA'nın "Kanıt" belgeseli gösterilecek
Foco, festivalde AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin de gösterileceğini ifade ederek "Al Jazeera Balkanlar'ın AA ile uzun yıllardır devam eden bir işbirliği var. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da AA, Global İletişim Ortağımız. AA'nın belgeselinin festivalimizde gösterilecek olması bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.
Foco, belgeselin yarın akşamki açılış filminin Filistin ve halkının yaşadığı acıları anlatan bir yapım olduğunu sözlerine ekledi.
Festivalin odak noktası Filistin
Saraybosna'daki festival kapsamında AA'nın "Kanıt" belgeseli 14 Eylül'de gösterilecek. Belgesel gösteriminin ardından "Kanıt" belgeseli ekibinden Ömer Faruk Tunç, Saraybosnalı izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.