Filistin’in ruhunu öldüremezsiniz

Sanat dünyasının ünlü isimleri, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılarına ses yükseltiyor. Dünya ve Türkiye’den pek çok sanatçı, sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı. Filistin ruhunun öldürülemeyeceğini belirten Oyuncu Nadir Nahdi, “Filistin’in ruh olduğunu anlamadan önce daha kaç kişi öldüreceksiniz? Bu ruh ülkeleri, kıtaları, dinleri aşar. Aklınıza gelebilecek

her şeyi aşar. Biz her yerdeyiz” dedi.

BİRAZ MERHAMET!

Hulk karakteriyle bilinen ABD’li oyuncu Mark Ruffalo da İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geçen pazar yaptığı açıklamaya işaret ederek, “Orada doğmuş ve orada yaşayan insanlar ve bu insanların çoğu orada sıkışıp kaldı. Biraz merhametli olun. Onlar Filistinli, bina,

yol ya da eşya değil” paylaşımı yaptı.

İNSANLIK BU DEHŞETİ REDDEDİYOR

ABD’li oyuncu John Cusack, “Bu tarif edilemez, felç edici dehşetin ortasında bu kadar alışılmadık bir şekilde açıkta, bu kadar maskesiz. Nihai umut, milyonlarca Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Budist ve ateistin bir araya gelerek bunu reddetmesi. Dünya isyan ediyor. Siyasi liderlerin kendilerine sunduğu ahlak dışı seçimi kabul etmeyi reddediyor” ifadelerini kullandı. ABD’li rapçi Redveil, konserinde İsrail’in Gazze’de katlettiği Filistinli şehitlerin isimlerini sahnedeki dev ekrana yansıttı. İngiliz aktör Khalid Abdalla, Netflix galasında avucuna “Şimdi Ateşkes” yazılı fotoğrafla çıktı.

Gazze’deki vahşeti şarkıyla anlattı

Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi de Gazze’de yaşananlara karşı “Umut” başlığıyla hazırladığı şarkıyı, “Devam eden dehşete, Gazze’nin yaşadığı ıstıraba, gözlerimizin önünde ortaya çıkan tarifsiz acıya ve akıl almaz trajediye rağmen, Molotof Music ile bir umut mesajı paylaşmak istedik. Kırılmaz ve yeni bir umut...” sözleriyle paylaştı. ABD’li komedyen ve aktör Ramy Youssef ise, Unicef’in Gazze’deki çocukların korunmasına yönelik açıklamalarını Instagram hesabına taşıdı. ABD’li şarkıcı Della Miles, Lauren Jauregui, Maher Zain, Sami Yusuf ve Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid İsrail saldırılarını kınadı.

Müslüman olmanız şart değil!

Türkiye’deki ünlüler de yaşanan vahşete sessiz kalmıyor. Savaşların karşılaştırılamayacağını ifade eden Şarkıcı Haluk Levent,”İki yıldır Rusya Ukrayna savaşı var. Ölen sivil sayısından 10 kat fazla sivil öldürüldü Gazze’de 1 ayda. Bu bir savaş değil. Bu bir soykırım.” ve “Dünyanın en modern ülkelerine mesaj! Gazze’deki çocukların ölmesini önlemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Sadece insan olmak yeterli.” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Piyanist Büşra Kayıkçı, Yönetmen Semih Kaplanoğlu ile yazar Leyla İpekçi de sosyal medyad üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Filistin halkının mücadelesine destek verdi.











