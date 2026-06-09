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Filistinli çocukları profil fotoğrafı yaptı

Filistinli çocukları profil fotoğrafı yaptı

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Hakim Ziyech
Hakim Ziyech

Galatasaray futbol takımının eski oyuncusu, Faslı futbol yıldızı Hâkim Ziyech, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail askerleri tarafından okula gitmesi engellenen Filistinli çocuğun fotoğrafını, Instagram profil fotoğrafı yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Batı Şeria'da öğrenciler, İsrailli işgalcilerin kapattığı yol nedeniyle yaklaşık iki haftadır okula gidememişti. Eğitim hakkından mahrum edilen öğrenciler ve onlara destek veren aktivistler, yolun kapatıldığı bölgede gösteri düzenlerken dünyanın farklı ülkelerden ve kurumlardan ağır tepkiler gösterilmişti.



#Galatasaray
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