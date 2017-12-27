Filistinli Muhammed İstanbul'da okula başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her türlü kolaylığın sağlanması için talimat verdiği, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, İstanbul Ataşehir'deki özel bir okulda yıl sonuna kadar Türkçe dil eğitimi alacak. Muhammed, daha sonra mesleki eğitimden yararlanacak. TVNET'e konuşan Filistinli Muhammed,

"Okulda kendimi çok güvende hissediyorum, mutluyum herkese teşekkür ederim" dedi.

OYNAT00:44 Filistin direnişinin sembolü Muhammed TVNET'te İsrail askerleri tarafından gözaltına alınarak Filistin direnişinin sembollerinden biri olan Down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, İstanbul Ataşehir'deki özel bir kurumda okula başlıyor. Yıl sonuna kadar Türkçe eğitimi alacak olan Muhammed, TVNET'e konuk olarak, okulda çok mutlu olduğunu ve kendisini güvende hissettiğini söyledi.

Ailesine sağlık ve iş imkanı sağlanacak

Hayat boyu öğrenme programı kapsamında eğitimlerini sürdürecek olan Muhammed'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı uzman psikologlar tarafından psikolojik destek de verilecek. Muhammed, eğitim sürecinde aşçılıktan sportif faaliyetlere kadar ilgi duyduğu birçok alanda kendini geliştirebilecek. Kanser hastası ve maddi durumu kötü olan ailesine de sağlık ve iş imkânları sağlanacak.

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Bu fotoğrafla dünya tarafından tanınan Down sendromlu Filistinli Muhammed, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Muhammed'i kabul etti İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tepkiler üzerine serbest bırakılan down sendromlu Muhammed et-Tavil, anne ve babasıyla Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed et-Tavil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.























