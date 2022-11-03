​Filistinli ressamlar dönüşü çizdi.

Gazze’de Balfour Deklarasyonu’nun 105. yılı münasebetiyle düzenlenen gösteride, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’teki ihlalleri protesto edildi. Gazze kentindeki BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde toplanan Filistinliler, deklarasyonu kınayan ve sonlandırılmasını isteyen sloganlar attı. Bir grup Filistinli ressam ise İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı “Balfour Deklarasyonu”nun 105. yılında, Filistinlilerin ana vatanlarına dönüş hakkını anlatan çizimler yaptı.

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