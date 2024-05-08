Filistinli şair Gazze’nin huzurlu günlerini özlüyor

Filistinli şair Arif eş-Şair, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail saldırılarında evini kaybetti. Çadırda kalmaya başlayan şair, evleriyle birlikte hayallerinin, geçmiş birikimleri ve anılarının da yıkıldığını dile getirdi. İşlenen suçların akıl almaz düzeyde olduğunu ifade eden Şair, “İşgalciler yüzünden 70 yıldır zulüm altında yaşıyoruz” dedi. Arif eş-Şair sözlerine şöyle devam etti: “İsrail Refah'ın güvenli olduğunu iddia ediyor. Hangi güvenlik, nerede? Her gün hava saldırıları düzenleniyor, ölüm kentte kol geziyor.”