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Hayat

Filistinli şair Gazze’nin huzurlu günlerini özlüyor

04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:21 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arif eş-Şair.
Arif eş-Şair.

Filistinli şair Arif eş-Şair, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail saldırılarında evini kaybetti. Çadırda kalmaya başlayan şair, evleriyle birlikte hayallerinin, geçmiş birikimleri ve anılarının da yıkıldığını dile getirdi. İşlenen suçların akıl almaz düzeyde olduğunu ifade eden Şair, “İşgalciler yüzünden 70 yıldır zulüm altında yaşıyoruz” dedi. Arif eş-Şair sözlerine şöyle devam etti: “İsrail Refah'ın güvenli olduğunu iddia ediyor. Hangi güvenlik, nerede? Her gün hava saldırıları düzenleniyor, ölüm kentte kol geziyor.”



#Soykırım
#Filistin
#Gazze
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