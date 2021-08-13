Hayat Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor
AKTÜEL

Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, finansal yapısını güçlendirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda CarrefourSA, %100 oranında pay sahibi olduğu, Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi’nin (Adana Gayrimenkul) sermayesinin %100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113.264.693,28 adet payın tamamının 212.000.000 TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında devredilmesi hususunda görüşmeye başlanmış ve taraflar arasında mutabık kalınarak 12.08.2021 tarihinde niyet mektubu imzalanmıştır. Devir işlemi sonrası elde edilecek gelir, CarrefourSA’nın finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak ve böylece yaratılacak ilave nakit akışları büyüme yatırımlarında değerlendirilecektir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor
CarrefourSA

CarrefourSA’nın dijital dönüşüme ve yatırımlarına devam edeceğini dile getiren CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, müşterilerine üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusunu sunmak için çalıştıklarını belirterek; “Hem yeni market yatırımlarımızı sürdürüyor hem de küçük esnafımızı destekleyen Bayilik sistemimiz kapsamında yeni market açılışlarına devam ediyoruz. Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi: “Marketlerimiz, e-ticaret alt yapımız, müşteri deneyimi yönetimimiz, lojistik ve tedarik zincirimiz dahil tüm çalışma alanlarımızda dijitalleşmeyi sürdürüyoruz. Yatırımlarımızın üçte birini dijital dönüşüme ayırıyoruz. Müşterilerimiz webden, cepten ve tabletten 50 bini aşkın ürünüyle CarrefourSA Online Market’e erişim imkânı sunuyor “Öncelikli Teslimat”, “Alo Sipariş” ve “Markette Hazır” hizmetleri ile kolay alışveriş deneyimi sağlıyoruz. E-ticaret alt yapımız sayesinde aylık 7 milyonun üzerinde ziyaretçi trafiğimiz var, mobil uygulama indirilme sayımız aylık 200 bine yakın, ayda 300 bin civarında sipariş alıp teslim ediyoruz.”

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