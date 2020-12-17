Antep fıstığının en yakışan tadı: Fıstıklı kurabiye

Çaylarınıza eşlik edecek harika bir tarif: Fıstıklı kurabiye. Sizi tarifimizle baş başa bırakıyoruz. Kolay gelsin...

Fıstıklı kurabiye.

Fıstıklı kurabiye tarifi için malzemeler

160 Gram Toz Şeker

150 Gram Tereyağı

200 Gram Un

130 Gram İrmik

120 Gram Toz Fıstık

Süsleme Malzemeleri

Arzu Edilen Kadar File Fıstık

Fıstıklı kurabiye.

Fıstıklı kurabiye yapılışı

Toz şeker ve tereyağını mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Un ve irmiği ilave edip yaklaşık 20 dakika hamuru yoğurun. Boz fıstığı ilave edip hamur malzemelerini toparlayıp bir araya getirin. Strece sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Fırınınızı önceden 100 derecede ve fanlı programda ısıtın.

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İpucu: Alt üst ısıtmada kurabiyenin rengi soluklaşabiliyor.

Hamurdan dondurma kepçesiyle porsiyonlar alıp pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine file fıstık yerleştirip hafifçe bastırın. Fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından alıp soğuturken dikkatli olun, kırılgan olabilirler. Soğudukça sertleşecekler.

Fıstıklı kurabiye.

Fıstıklı kurabiye kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan fıstıklı kurabiye 30 dakikada da dinlenme süresi var. 30 dakikada da pişer.

Fıstıklı kurabiye kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan fıstıklı kurabiye kalorisi 480,8.

Fıstıklı kurabiye yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Fıstıklı kurabiye için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 35,75 lira.

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