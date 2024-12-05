Fontaines DC gitaristi İsrail’i yerden yere vurdu

İrlandalı grup Fontaines DC, Rolling Stone dergisinin en iyi albüm ödülünü kazandıktan sonra yaptığı konuşmada İsrail’i ve Siyonizm’i protesto etti. Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen grubun gitaristi, ödül töreninde “Özgür Filistin” çağrısı yaptı. Gitarist Carlos O’Connell, Londra’da düzenlenen, yıldızlarla dolu törende sanatçıları eleştirdi. Törende, Filistin’den bahseden tek kişinin kendisi olmasına şaşırdığını söyleyen müzisyen, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Siyonizm’i yerden yere vurdu.