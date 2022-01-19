Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız: Kalitesiz fotoğraf gözümüze batıyor

Fotoğrafçılık günümüz dünyasında herkesin kolayca ulaşabileceği, sergileyenlerin sosyal medya sayesinde popülerlik kazanabileceği bir alan oldu. Fotoğraf çekmeyi sevenler artık omuzlarında bir makineyle dolaşmıyor. Film ziyan olacak diye en mükemmele az yanılma payıyla ulaşma derdi de yok. Fotoğraf bir sanat mıdır değil midir tartışmalarını çoktan aşmış, fotoğrafçılığı bir sanat dalı olarak kabul etmiş olabiliriz. Ancak günümüz fotoğrafçılığını nereye koymamız gerektiği konusunda hala kafalar karışık. Bu işe emek veren fotoğraf ustalarına günümüz fotoğrafçılığını nereye koyabileceğimizi sorduk.

Coşkun Aral

ÇEŞİTLİLİK ARTTI, UMUTLUYUM

Kendisini belgesel ve haber fotoğrafçısı olarak kabul eden ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral, neyi, nasıl, kime, niçin anlatacağımızı bilmemiz gerektiğini söyleyerek şu açıklamayı yapıyor. “Günümüzde fotoğraf makinesi kolay ulaşılabilir oldu, ama anlatıcı olarak baktığınız zaman tabii ki yine bir birikim gerekir. Makinenin özellikleri avantaj olsa da fotoğrafı çekerken olmazsa olmaz kurallarım değişmedi. Benim için fotoğraf tanık olmak, belgelemek ve bunu başkalarına aktarmaktır. Fotoğrafın değeri hiçbir zaman azalmadı bilakis arttı. Teknolojiyle farklı fotoğraf çekme teknikleri gelişti, çeşitlilik arttı. O yüzden ben umutlu görüyorum.”

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Coşar Kulaksız

DENEME YANILMA BEDAVA

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız, dijital fotoğraf çekiminin, işlenmesinin ve dijital ortamda kullanımının ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söylüyor: “Dijital fotoğraf çekim teknikleri anlamında sanatsal tarafının güçlenmesine çok katkıda bulundu. İnsanların öğrenme süresi kısaldı, deneme yanılma payı neredeyse bedava hale geldi. Bu sebepten dolayı da işin özüne, anlamına odaklanabilecek hale gelindi. Fotoğrafın özellikle bir sanat olarak daha çok ortaya çıkabilmesi için gerekli ortam oluştu. Dijital fotoğraf kalitesizliğe neden olmadı, ama kalitesiz fotoğrafların paylaşımına izin verdiği için gözümüze batıyor. Gelecekte de dijital bir fotoğrafın eser olarak perçinlenmesine NFT’lerin yardımcı olacağını düşünüyorum.”

Ercan Arslan

FOTOĞRAFÇININ BİR DERDİ OLMALI

Dijitalle birlikte fotoğrafın dünyada yükselen bir trend olduğunu düşünenlerden biri de foto muhabiri Ercan Aslan. Kendisini yaşadığı anı belgelemekle sorumlu hisseden Aslan, fotoğrafçıların bir derdinin olması gerektiğini söylüyor: “Dijital fotoğrafçılığı kötü bir şey olarak görmüyorum, ama görüntü kirliliği yaratıyor. Teknoloji ne kadar değişirse değişsin ne kadar kolaylık sağlarsa sağlasın, güzel fotoğraf çekmek hala zor. Fotoğrafın temel kurallarını ilkelerini de bilmek lazım. İstisnaları bir kenara bırakırsak şu an Türkiye’de tamamen kurgu yapılarak fotoğraf çekiliyor. Oysa belgesel fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflar gelecek yüzyıllarda arkeoloji kazı alanı olacak.”

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ÇOK FOTOĞRAF KALİTEYİ DÜŞÜRDÜ

İnstagram’da Anadolugram hesabıyla çektiği fotoğrafları paylaşan ve kendini fotoğraf emekçisi olarak tanıtan Musa Solmuş, bu kadar kolay fotoğraf çekiliyor olmasının belli bir kalitesizliğe yol açtığını söylüyor. Solmuş, “Kocaman bir makineyi taşımaktansa cep telefonuyla çok güzel bir anı yakalayıp çekebiliyoruz. Günümüzde artık fotoğrafçılık alanında dron da çok etkili olmaya başladı. Çok güzel açılar yakalayabiliyoruz, dağın başına çıkıp çekmemiz gereken bir yeri artık anında dronu kaldırıp çekebiliyoruz. Dijital fotoğrafçılıkla beraber fotoğraflarımızı da çok kolay saklayabiliyoruz” diyor. Herkesin cebinde fotoğraf makinesi taşıdığı şu günlerde elbette geleceğe çok fazla fotoğraf kalacaktır. Ancak her zaman olduğu gibi kaliteli olan bir adım öne geçecek ve asıl kalıcı olanı belirleyecektir.

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