Futboldan vazgeçmedi: Suriyeli Muhammed savaştan kaçıp geldiği Türkiye'de hayallerine kavuştu

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak 2016 yılında Hatay'a sığınan 25 yaşındaki Muhammed Berat, Kumlu ilçesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Türk vatandaşlığı alan Suriyeli Berat, mermer işinde çalışırken aynı zamanda amatör olarak futbolda oynuyor. Kumlu Belediye Spor'da meşin yuvarlak peşinde koşan Berat, 10 yaşındayken başlayan hevesinden savaşa rağmen vazgeçmedi. Takım arkadaşları tarafından skora olan etkisiyle takdir toplayan Berat, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasını da mutlulukla karşıladığını ifade ederek ülkesini ziyarete gitmeyi planladığını söyledi.

Suriye'ye dönmeyecek

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla 9 yıl önce Hatay'a sığınan ve futbol oynayan Suriyeli amatör futbolcu Muhammed Berat, "Suriye'de savaş bitti ama ben burada kalacağım. Türkiye'den Allah razı olsun. Benim ailem burada ve Suriye'de kimsem yok. Ben hem futbol oynuyorum hem de mermer işinde çalışıyorum. Ben futbola Suriye'de 10 yaşında başladım. Şimdi 25 yaşındayım ve burada futbol oynamaya devam ediyorum. Maçı kazanamadık ve 3 - 2 yenildik. İyi oynamadım fakat skora 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladım. Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Esed gitti ve Suriye daha iyi hale gelecek." dedi.

"Biz kendisiyle aile olduk, takıma çok büyük katkısı var"

Sezon başında takıma katılan Muhammed'den memnun olduklarını ve Türkiye'de yaşamaya devam etmesini istediklerini belirten takım kaptanı Mehmet Uslanmaz, "Muhammed ailemize çok çabuk adapte oldu. Takımı ve takım arkadaşlarını benimsedi. Gücümüze güç kattı. Futbolculuğu ve kişiliği olarak ben kendisinden memnunum. Biz Muhammed'in burada kalmasını istiyoruz. Türkiye vatandaşlığı da var. Biz kendisiyle aile olduk. Takıma çok büyük katkısı var. Biz Muhammed'in kalmasından yanayız. Muhammed sezon başında gelmişti. Muhammed'den saha içi ve saha dışında memnunuz." ifadelerini kullandı.











