Türkiye ile dünya gastronomisi arasında 11 yıldır köprü kuran Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı, gastronomi, turizm ve ağırlama sektörlerinin önde gelen temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, bu yıl “Kültür ve Etkileşim” temasıyla gastronomiyi farklı coğrafyaların, kültürlerin, yenilikçi disiplin ve fikirlerin buluştuğu evrensel bir alan olarak ele alıyor. Dünyaca ünlü şeflerden yatırımcılara, gastronomi profesyonellerinden sektör temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayan etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

BİZ KÖPRÜ KURUYORUZ

Gastromasa’nın yıllar içinde uluslararası ölçekte güçlü bir gastronomi platformuna dönüştüğünü vurgulayan Gastromasa Kurucusu Gökmen Sözen, temel misyonlarının Türkiye gastronomisinin değerlerini dünyaya taşımak ve global gastronomi ekosistemiyle kalıcı bağlar kurmak olduğunu kaydetti. Gastromasa’nın yalnızca uluslararası bir gastronomi konferansı olmadığını belirten Sözen, “Biz köprü kuruyoruz. Türkiye’nin değerlerini, ürünlerini, şeflerini ve gastronomi kültürünü dünyaya taşıyor; aynı zamanda dünyanın önemli gastronomi aktörlerini Türkiye ile buluşturuyoruz” mesajını verdi.

ZENGİNLİĞİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Türkiye’nin gastronomi alanında güçlü ürün çeşitliliği, köklü kültürel miras ve önemli insan kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Sözen, bu potansiyelin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesi için sektör paydaşlarının ortak vizyon doğrultusunda hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Gastronomi politikasının eğitimden başlayıp uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade eden Sözen, sözlerini, “Türkiye gastronomisini daha yukarı taşımak için ortak akılla hareket etmeliyiz. İnsan gücümüz, ürünlerimiz ve kültürel zenginliğimiz çok güçlü. Şimdi bu değerleri dünyaya hep birlikte anlatma zamanı” diye tamamladı.

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GELECEK YIL BİRLİKTE YAPALIM

İstanbul Valisi Davut Gül, Gastromasa’nın 11 yıldır istikrarlı şekilde devam etmesinin ve her yıl büyüyerek gelişmesinin İstanbul ve Türkiye gastronomisi açısından önemli bir değer oluşturduğunu belirtti. Organizasyonun Türkiye’ye önemli katkı sağladığını belirterek “Bizler de valilik olarak bunun bir parçası olmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl daha büyük ve kapsamlı bir organizasyonu birlikte gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

15 yıllık birikim: İnsanlığın Ortak Sofrası

Ketebe Yayınlarının konferans alanında açtığı stantta Şef Ömür Akkor, “İnsanlığın Ortak Sofrası” adlı kitabını okurlarla buluşturdu. Kitabın hazırlık sürecinin 15 yıla dayandığını belirten Akkor, çalışmanın farklı arkeolojik kazılar ve akademik araştırmaların birikimiyle ortaya çıktığını ifade ederek “Arkeoloji alanındaki çalışmalar, kazılarda elde edilen bulgular, Taş Tepeler, Kültepe ve Çorum kazıları derken zamanla kitabın içeriğini oluşturdu” dedi.

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