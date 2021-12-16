Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşları aynı çatı altında bir araya geldi

E360’ta MIPIM Fuarı lansmanı da yapıldı. Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde 31.kez gerçekleştirilecek. 100 ülkeden 25 binden fazla sektör profesyonelinin hazır bulunduğu organizasyonda bu yıl GYODER , 300 metrekarelik ‘İstanbul Çadırı’ ile sektör temsilcilerini yabancı yatırımcılarla buluşturacak. GYODER Tüm fuar boyunca 4T olarak tanımladığı ana vizyonuçerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştirecek ve alanında lider konuşmacıları misafir ederek Türkiye’nin sektördeki öncü duruşunu, başarılarını yabancı yatırımcılarla paylaşacak. Türk şirketlerine yeni iş bağlantılarının kapılarını aralayacak organizasyon, Türkiye’ye yurt dışından yeni yatırımların gelmesine de ön ayak olacak. 2019 yılındaki MIPIM’e 206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza atan Türk şirketleri ise 2022 yılının mart ayında da benzer rakamlara ulaşmayı hedefliyor.

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2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ VE YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında gayrimenkul ve inşaat sektörlerini, Türkiye’nin stratejik gücü haline getireceğini ve bunu hep birlikte başarılacağını vurguladı. Kurum “Bugün bu ülkenin ekonomik büyümesinde, en büyük rol geleceğimizin lokomotifi inşaat sektörümüze, yatırımcılarımıza aittir. Kovid-19’a bağlı olarak tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ülkemizi etkilemiş olsa da, Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, salgın dönemindeki üstün performansıyla gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu özel buluşma vesilesiyle; sektörümüze, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sektörümüzü canlandırmak istiyoruz, güçlendirmek istiyoruz. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz” açıklamasıyla sektörü MIPIM fuarına davet etti.

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Yeşil kalkınma devrimine de değinen Kurum bu konuda “hepimiz için iki hedef var.2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Yenilikçi yatırımları hızlandırarak, uygun koşullu finans mekanizmalarını oluşturarak küresel rekabette önemli bir konum elde edebiliriz. İşte tam olarak bu nedenle; iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

YABANCI YATIRIMCILARLA BİREBİR GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ise "Türkiye’nin dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projelerinin sunulacağı GYODER İstanbul Çadırı’nın Alkaş’ın temsilciliğini yürüttüğü MIPIM 2022’de fuaye alanında en görünür ve etkin alanlarından birinde yerini alacağını vurgulayarak; “MIPIM her yıl kentler, yerel yönetimler, yatırımcılar, mimarlar, geliştiriciler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere binlerce markayı bir araya getiren, değerli ve son derece önemli bir organizasyon. Bu sene MIPIM’deki ana amaç kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlamak. Ülkemize yeni yatırımlar çekmek ve uluslararası yatırımcılar için fırsatlar ülkesi olduğunu, geliştiricilerimizin son derece yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu, mevzuatlarımızın yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamak adına düzenlendiğini aktarmamız gerekiyor. Tüm fuar boyunca 4T olarak tanımladığımız ana vizyonumuz çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştireceğiz ve deneyimli konuşmacıları misafir edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve resmi MIPIM temsilcisi Avi Alkaş MIPIM öncesinde gerçekleştirilen ve tüm gayrimenkul sektörü paydaşlarını buluşturan RE360 etkinliği ile Türkiye’nin tanıtımı için eşsiz bir sinerji yaratılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Dünya yatırımcılarının gözünü Türkiye’ye çevirdiğini, global anlamda ülkemizin bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, “Son dönemlerde gayrimenkuldeki değerlenmeyle birlikte dünya yatırımcıları odağına Türk emlak piyasasını aldı. Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar global anlamda büyük talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Biz gayrimenkulün büyük buluşması RE360’ta Türk gayrimenkul sektörünün avantajlarını tüm dünya yatırımcılarıyla paylaştık. Bunu temsilciliğini yürüttüğümüz dünyanın en önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’de de tekrarlayacağız” dedi.

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REKABET YERİNE REKABERLİK

Avi Alkaş, dünyanın dört bir yanında dev projelere imza atan Türk gayrimenkul şirketlerinin pandemi döneminde rekabet yerine rekaberlik ederek, yakın coğrafyalarda söz sahibi olabileceğini dile getirdi. Bu etkinlikte pandemi sonrasında gayrimenkul sektörünün nasıl şekilleneceği ve Türk gayrimenkul sektörünün bu sürece nasıl uyum sağlayacağının masaya yatırılaceğını vurgulayan Alkaş, şöyle konuştu: “Rekabetçi olmanın yanısıra rekaber çalışmanın getirdiği bir düzene geçiyoruz. Bu rekaber yaklaşımla rekabetçi şirketlerin dahi pazarı beraber büyütmeleri ve birlikte gelişmeyi teşvik etmeleri çok önem kazanacaktır.” MIPIM Temsilcisi olarak bu seneki etkinliği de kurgulamaktan kıvanç duyduklarını aktaran Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, şunları söyledi: “Uluslararası gayrimenkul sektörünün şampiyonlar ligi olan özellikle de kentlerimizin dünyadaki kentsel yaşamın, bütün mimari ve her türlü finansal çözümün yanı sıra yeni uygulamaların da sahne aldığı MIPIM’de Türkiye’mizi İstanbul çadırıyla uluslararası alanda temsil etmek bizim için en önemli görevlerden biri olmuştur.”

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GLOBAL LİGDEYİZ

Avi Alkaş, bu sene düzenlenecek olan ve yıllardır Türkiye’nin çok başarılı bir şekilde temsil edildiği MIPIM’de bu sene GYODER önderliğinde İstanbul çadırının daha da işlek bir alana taşındığı ve bunun daha da yükselen bir ivme kazandıracağı bilgisini verdi. Ve şunları söyledi: “Bu sektördeki tüm paydaşların bir araya gelebildiği, buradaki yenilikleri, yeni akımları inceledikleri, daha da iyi, daha da güzeli, insanın yaşamı için yeni kuşaklara çok daha iyi bir dünya bırakabilmemiz için bu konudaki çalışmaların yapılabildiği global ligde yine bu sene de hep birlikteyiz.”

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Pandemi şartları nedeniyle iki yıldır konferansı dijital değişim ve dönüşümün gereği olarak Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında başarıyla gerçekleştirdiklerini ve sektörün bu süreçte ilham veren hikayelerle yol haritasını oluşturmalarına destek verdiklerini hatırlattı. Aközer, şimdi ise gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını tekrar fiziki olarak bir araya getirmekten dolayı heyecanlı olduklarını aktardı. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden “Gayrimenkul ve paydaşlarına katkıda bulunmak, Türkiye’nin de yurtdışında tanıtımını yapmak hedefiyle yol aldıklarını sözlerine ekledi.

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VİZYONER KONULAR KONUŞULDU

Bu yılki hibrit organizasyonda dünya gündeminden hem sektörel, hem de daha geniş perspektiften sürdürülebilirlik odağında ESG, iklim ve enerji politikaları, ülkemizdeki gayrimenkul sektörünün geleceği ve global düzeyde teknolojik yenilikler, hızla gelişmekte olan dijital dünyanın gayrimenkuldeki yansımaları, metaverse kavramları gibi son derece önemli ve de vizyoner konular masaya yatırıldı.

Nerede bir belirsizlik varsa orada bir fırsat vardır

Dr. Fatoş Karahasan ve Aret Vartanyan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını Emmanuel de Tissot, RX Fransa Gayrimenkul Satış Direktörü “Dönüşümü Yönetmek” başlığında yaptı. Tissot şunları söyledi: “Nerede bir belirsizlik varsa, orada bir fırsat vardır sözünü Pandemi döneminde gayrimenkulde net bir şekilde gördük. Bu dönemde Türkiye gayrimenkul sektörüne de çok yakın olduk. Global anlamda fiziki organizasyonlara çok yoğun talep var. MİPİM 2022 Mart ayında gerçekleşecektir. 2019’da Türkiye 400’den fazla katılımcıyla gelmişti. 2022’de katılımcı sayısı gitgide artıyor. Şimdiden katılımcıların yüzde 75’i netlik verdiler.”

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“Lüks şehir Resort’u Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’dan merhaba” başlıklı konuşmayı gerçekleştiren Mandarin Oriental Bosphorus Genel Müdürü Harun Dursun, İstanbul’un pekçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir destinasyon olduğunu, tüm dünyadan gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini gördüğü ve Asya’dan doğan uluslararası oteller zincirinin İstanbul’a gelişinin de bunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Rezidanslara talep yüzde 80 arttı

JLL Gelişen Pazarlar Direktörü Thomas Mundy Küresel Gayrimenkul Trendleri ve Yeni Öngörüleri konusunda şu bilgileri aktardı. “Global ölçüde gayrimenkul sektörü ciddi şekilde toparlandı. Sanırlar ötesine yeniden para akmaya başladı. Rezidanslara talebin yüzde 80 arttığını görüyoruz. Dijitalleşen ve güvenlik sunan bu alanların çok daha yükseleceğini gözlemliyoruz. Pandemide yara alan ofis alanının da toparlandığını görüyoruz. Bu yıl rekor düzeyde satın almalar birleşmeler gerçekleşti. Bu yükselen trend artarak sürecektir. İşbirlikleriyle sürdürülebilirlik mümkün oluyor. Sürdürülebilirlik için Global anlamda işbirlikleri şarttır.”

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Sürdürülebilir, iklimden, afetlerden dayanıklı binalar inşa edilmeli

Yeni İklim, Ekonomi ve İnsan Üçgeninde Bizi Neler Bekliyor? Sorusu üzerinden Emekli Büyükelçi Mithat Rende ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Rende şunları söyledi: “Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir gelişme, iklimle mücadele en önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2017’de ABD’de iklim afetinin zararı 306 milyar dolar olarak açıklandı. Sanayi çağından bu yana yerküre 1.2 derece ısınmıştır. Ekonomik düzenin global anlamda tehdit edilmesinden bahsediliyor. Bunun sorumluluğunun yüzde 75’e varan boyutlarda şehirlere ve binalara veren makaleler okuyorum. Sürdürülebilir, iklimden, afetlerden dayanıklı binalar inşa etmek zaruridir. Sigorta şirketleri iklimde ciddi zarar gören bazı alanlara sigorta ödemeyi ret edebiliyor, bankalar çekimser davranabiliyor.”

Yeni bir dünya mı, yeniden dünya mı?

JLL Sürdürülebilirlik Başkanı Guy Granger RE360’ta Yeni Bir Dünya Mı, Yeniden Bir Dünya Mı? diyerek şunları kaydetti: ”Yeni bir dünya mı, yeniden dünya mı? İklim değişikliği nasıl etkiliyor. Çevre dostu binalarla karbon emisyonuna katkıda bulunulması şarttır. Doğal kaynaklara nasıl daha yakın olabiliriz diye bakıyoruz. Sıfır emisyon planı global olarak belirlendi. Yüzde 40 oranında çimento ve çelik en fazla karbon yayan kaynaklardır. Dolayısıyla gayrimenkul yeşil dönüşümün sorumluluğunda desteklenmelidir.”