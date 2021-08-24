Hayat Gaziantepte 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı
AKTÜEL

Gaziantep’te 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı

Gazi şehrin coğrafi işaretlemede ki başarısı 3 lezzetin daha tescili alınması ile perçinlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile “Antep Şekerli Peynir Böreği”, “Antep Sebzeli Peynir Böreği”, “Antep Mumbar Dolması” nın coğrafi işareti alındı.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te 3 lezzetin daha coğrafi işareti alındı
Antep Şekerli Peynir Böreği

Gastronomi kenti Gaziantep, lezzetlerini tescilleyerek bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 yemeğin daha coğrafi işaretini alarak Gaziantep’in coğrafi işaretlemede 67 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün sayısına ulaşmasına yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvurular neticesinde “Antep Şekerli Peynir Böreği”, “Antep Sebzeli Peynir Böreği”, “Antep Mumbar Dolması” nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi sağlandı. Böylelikle Gazi şehir bu alanda, Türkiye genelindeki liderliğini korudu.

Antep Sebzeli Peynir Böreği
Antep Sebzeli Peynir Böreği

Gaziantep'in 'yemeden dönme' lezzetleri arasında: Küşleme kebap
FOTOĞRAF 8
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Birbirinden farklı kebap, yemek ve tatlılarıyla iştahları kabartan, çoğu turistin sadece lezzetleri için bile geldiği Gaziantep, tescilli ürün sayısını her geçen gün artırıyor.
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Küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan tescil başvurularının geçen hafta kabul edilmesiyle Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürüne sahip hale geldi.
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Yemekler arasında bulunan küşleme kebap ise damaklarda bıraktığı tatla ayrı bir yerde bulunuyor.
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Koyun ve kuzunun böbrek altı yatağından yaklaşık 250 gram kadar çıkarılan küşleme, az miktarda çıktığı için diğer et ürünlerine oranla daha pahalı satılıyor.
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Porsiyonu yaklaşık 60 lira olan kebap, Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği tatlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. <br> <br> Etin üzerindeki ince zarı çıkarıldıktan sonra sadece zeytinyağı ve tuz ilave edilip şişlere dizilerek meşe odunu kömüründe pişirilen küşleme, yumuşak haliyle müşterilerine sunuluyor.
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Hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz<br> <br> Kentte 60 yıllık küşleme kebap ustası ve işletmeci Halil Kör, küşleme kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu söyledi.<br> <br> Sadece küşleme yemek için bile kente gelen müşterileri olduğunu anlatan Kör, Kebabı, yüksek ateşte 10 dakikada müşterilere sunuyoruz. Küşleme kebabına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Yiyen de satan da memnun dedi.
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Halil Kör'ün oğlu İbrahim Kör ise küşleme kebabının coğrafi işaret tescili almasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.<br>​<br>​ Küşleme kebabının sadece Gaziantep'te değil yurt içi ve dışında da rağbet gördüğünü aktaran Kör, İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere işletmemize gelen ziyaretçilerimiz vardı fakat salgından dolayı sadece paket servimiz var. Şu an Gaziantep içerisindeki müşterilerimize hizmet veriyoruz. diye konuştu.
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Küşleme kebabın çok özel bir lezzet olduğunu aktaran Kör, Kuzunun bonfilesidir. Hayvanın sağ ve sol böbrek altı yatağından yaklaşık 200-250 gram çıkan özel bir ettir. Hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz. Sadece zeytinyağı ve tuz ilave edip şişlere takıyoruz. Özellikle meşe kömüründe 10 dakikada pişiriyoruz. Yanına pişmiş biber ekleyip servis ediyoruz ifadesini kullandı.<br> <br> Filistinli Fadıl Faur ise ilk defa kente geldiğini belirterek, İstanbul'da yaşıyorum. Küşleme kebabı yemek için Gaziantep'e geldim. Çok lezzetli bir kebap. Tüm herkese bu kebabı tavsiye ediyorum dedi.
Gaziantep'in 'yemeden dönme' lezzetleri arasında: Küşleme kebap
Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te coğrafi işaret olarak tescillenen küşleme kebap, kentin "yemeden dönme" lezzetleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.


Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 16 Ağustos 2021 tarihli ve 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde ayrıca Gaziantep’te Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından başvurusu gerçekleştiren “Antep Cağırtlak Kebabı"nın coğrafi işaret tescili de yer aldı.

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