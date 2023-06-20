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Hayat

Gaziantep'te çocuk hasreti 30 yıl sonra son buldu

Bebek sahibi olmak için uzun süre tedavi gören Adile ve Coşkun Bozkurt çifti, 30 yıl sonra anne-baba oldu. Uzun zamandır anne olmayı bekleyen Adile Bozkurt, "Bebek sahibi olamayanlar umutlarını kaybetmesin. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin" dedi.

11:05 . 20/06/2023 Salı
DHA
Bozkurt çiftinin çocuk hasreti 30 yıl sonra son buldu.

Bozkurt çiftinin çocuk hasreti 30 yıl sonra son buldu.

Gaziantep'te yaşayan Adile - Coşkun Bozkurt çifti, 30 yıl sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Bebek sahibi olmak isteyen ve bu konuda birçok kez tedavi olan çift, doğal yollara mutluluğa ulaşamadı. Farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çiftin hayali yıllar sonra Gaziantep'te özel bir hastanede gerçekleşti. Evlat hasretleri dünyaya gelen kız bebekle sona eren çift, anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

"Umudum bittiği anda hamile olduğumu öğrendim"

Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Asel Yağmur’u kucaklarına alan Adile-Coşkun Bozkurt çifti, yakınlarıyla birlikte mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Bu mutluluğu kendilerine yaşattığı için Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu’na teşekkür eden anne Adile Bozkurt, “Yıllardır çocuk özlemi çekiyoruz. Doğal yollarla bir çocuk sahibi olamadık. Tam umudumuzu kaybettiğimiz anda hamile olduğumu öğrendim. Bebek sahibi olamayanlar umutlarını kaybetmesin. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin.” dedi.

"Herkes doğru tedavi ile mutlu sona ulaşabilir"

Dr. Dokuzoğlu ise ”9 aylık yakın ve itinalı takibimiz ile sağlıklı bir şekilde doğumu gerçekleştirdik. Bebeğimiz, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne ve bebek ikisi de gayet sağlıklılar. Ailenin, bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmalarına vesile olduğumuz için mutluyuz. Bebek sahibi olamayan çiftler asla umutlarını kaybetmesin. Herkes doğru tedavi yöntemi ile mutlaka sonuca ulaşacaktır” diye konuştu.

#Gaziantep
#Adile Bozkurt
#Coşkun Bozkurt
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