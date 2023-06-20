Gaziantep'te çocuk hasreti 30 yıl sonra son buldu

Gaziantep'te yaşayan Adile - Coşkun Bozkurt çifti, 30 yıl sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Bebek sahibi olmak isteyen ve bu konuda birçok kez tedavi olan çift, doğal yollara mutluluğa ulaşamadı. Farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çiftin hayali yıllar sonra Gaziantep'te özel bir hastanede gerçekleşti. Evlat hasretleri dünyaya gelen kız bebekle sona eren çift, anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

"Umudum bittiği anda hamile olduğumu öğrendim"

Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Asel Yağmur’u kucaklarına alan Adile-Coşkun Bozkurt çifti, yakınlarıyla birlikte mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Bu mutluluğu kendilerine yaşattığı için Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu’na teşekkür eden anne Adile Bozkurt, “Yıllardır çocuk özlemi çekiyoruz. Doğal yollarla bir çocuk sahibi olamadık. Tam umudumuzu kaybettiğimiz anda hamile olduğumu öğrendim. Bebek sahibi olamayanlar umutlarını kaybetmesin. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin.” dedi.

"Herkes doğru tedavi ile mutlu sona ulaşabilir"