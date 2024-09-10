Gazzeli fotoğrafçı ödülünü Filistinlilere adadı

Haber fotoğrafçılığında dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan “Visa pour l’image” festivalinde büyük ödül, Filistinli fotoğrafçı Loay Eyyüb’e verildi. Ödülünü “Gazze’de görevlerini yerine getirirken öldürülen tüm gazetecilere ve Filistinlilere” adayan Eyyüb’ün konuşmasında Hamas’ı “Filistin’in direniş hareketi” olarak nitelemesinden dolayı Perpignan’ın aşırı sağcı Belediye Başkanı Louis Aliot, verilen ödülün geri alınmasını istedi. Organizatörler, Fransız siyasetçinin talebini reddetti.