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Hayat

Gazzeli fotoğrafçı ödülünü Filistinlilere adadı

04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:41 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Loay Eyyüb
Loay Eyyüb

Haber fotoğrafçılığında dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan “Visa pour l’image” festivalinde büyük ödül, Filistinli fotoğrafçı Loay Eyyüb’e verildi. Ödülünü “Gazze’de görevlerini yerine getirirken öldürülen tüm gazetecilere ve Filistinlilere” adayan Eyyüb’ün konuşmasında Hamas’ı “Filistin’in direniş hareketi” olarak nitelemesinden dolayı Perpignan’ın aşırı sağcı Belediye Başkanı Louis Aliot, verilen ödülün geri alınmasını istedi. Organizatörler, Fransız siyasetçinin talebini reddetti.



#Filistin
#Gazze
#Aktüel
41 dakika önce
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