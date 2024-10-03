logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Gece Müzeciliği uygulaması çok sevildi

Gece Müzeciliği uygulaması çok sevildi

04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk kez nisanda hayata geçirilen “Gece Müzeciliği” uygulaması kapsamında ören yeri ve müzeleri 361 bin 215 kişi ziyaret etti. Kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan uygulama, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Nisan-eylül arasında, İzmir Efes Ören Yeri’ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis’i ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. Böylece 361 bin 215 ziyaretçi Gece Müzeciliği kapsamında tarihi mekanlarda ağırlandı.




#hayat
#kültür
#sanat
#müze

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?