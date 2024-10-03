Gece Müzeciliği uygulaması çok sevildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk kez nisanda hayata geçirilen “Gece Müzeciliği” uygulaması kapsamında ören yeri ve müzeleri 361 bin 215 kişi ziyaret etti. Kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralayan uygulama, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Nisan-eylül arasında, İzmir Efes Ören Yeri’ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis’i ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. Böylece 361 bin 215 ziyaretçi Gece Müzeciliği kapsamında tarihi mekanlarda ağırlandı.