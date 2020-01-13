Hayat Geçen yıl 1,2 milyon bebek dünyaya gözlerini açtı Erkeklere en çok Yusuf kızlara ise Zeynep ismi verildi
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Geçen yıl 1,2 milyon bebek dünyaya gözlerini açtı

Geçen yıl 1,2 milyon bebek dünyaya gözlerini açtı: Erkeklere en çok Yusuf kızlara ise Zeynep ismi verildi

2019 yılında 605 bin 310’u erkek, 575 bin 530’u kız olmak üzere Türkiye’de toplam 1 milyon 180 bin 840 bebeğin dünyaya geldiği görüldü. Dünyaya gelen bebeklerden erkeklere en çok Yusuf (8 bin 816) ismi verilirken, kızlara da Zeynep (13 bin 420) isminin verildi kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Erkeklere en çok Yusuf kızlara ise Zeynep ismi verildi.
Erkeklere en çok Yusuf kızlara ise Zeynep ismi verildi.

Ajans Press’in, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de geçen yıl toplam 1 milyon 180 bin 840 bebeğin dünyaya geldiği görüldü. Bu bebeklerin 605 bin 310’u erkek olurken, 575 bin 530’unun kız olduğu kaydedildi.

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Erkek bebeklere en çok Yusuf ismi verildi

Dünyaya gelen bebeklere en çok hangi isimler verildiği de raporda yer alırken, geçen yıl doğan erkek bebeklere en çok Yusuf isminin verildiği kaydedildi. Yusuf’tan sonra Eymen ve Miraç isimlerinin ön planda olduğu saptandı.

Kız bebeklere en çok Zeynep ismi verildi

Kız çocuklarına en çok verilen isim ise Zeynep olurken, ön planda olan diğer isimler Elif ve Defne olarak gözlendi. Genel olarak Türkiye’de en çok kullanılan erkek ismi ise Mehmet kız ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti.

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Bebek sağlığına yönelik haberlerin ön planda

Medya takibi kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl nüfus ile alakalı basına 56 bin 355 haber yansıdığı tespit edildi.

Sadece bebeklerle alakalı yapılan haber sayısı ise 56 bin 49 olarak kaydedildi. Haber başlıkları incelendiğinde bebek sağlığına yönelik haberlerin ön planda olduğu görüldü.

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