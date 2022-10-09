​'Geleceğe Miras Sergisi' Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde.

Marmara Üniversitesi ile porselen bezeme sanatçısı Yıldız Toksoy’un sosyal sorumluluk projesi olarak ortaklaşa gerçekleştirdiği ve sanatçı tarafından Marmara Üniversitesi öğrencilerine adanan “Geleceğe Miras” isimli porselen bezeme sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı. Yıldız Toksoy imzalı “Geleceğe Miras” Porselen Bezeme Sergisi, sanatçının hayatı boyunca ürettiği ve amacını kendi ifadesiyle “Kendi gençliğimden bugüne kadar hazırladığım eserleri geleceğimiz olan gençlere emanet etmek istedim” şeklinde özetlediği sergi 16 Ekime kadar görülebilir.

100 PORSELEN ESER

Yaşamayı, paylaşmayı, sevgi ve saygıyı, gülmeyi, hayata pozitif bakmayı seven sanatçının uzun yıllar boyunca bu duygularını yansıtarak, büyük bir hassasiyet, özen ve emekle ürettiği birbirinden farklı 100 porselen eserin yer aldığı sergi Marmara Üniversitesi’nin organizasyonu ile hazırlandı. Üniversite çağındaki gençleri sürece bizzat dahil eden ve onlara katkı sunan bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen sergiye giriş ücretsiz olacak.

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SARAY SANATI

Bir saray sanatı olarak Çin’de ortaya çıkan porselenin Osmanlı saraylarındaki yeri, bugün sahip olduğumuz zengin porselen koleksiyon-larından anlaşılmakta. 18. yüzyılın başlarında Avrupa’da porselen üretimine geçilmesiyle porselen sanatı yeni bir boyut kazanmış, sayıları giderek artan porselen merkezlerinden Osmanlı sultanlarının beğenisine hitap eden porselenler, hediye, sipariş ve satın alma yoluyla saraylarda yer almaya başlamış.18. yüzyılda başlayan bu ticari ve kültürel hareket, 19. yüzyılda da devam etmiş, son dönem Osmanlı saraylarının dekorasyonu, Avrupa’nın ünlü fabrikalarından getirtilmiş porselenlerle yeni bir anlam kazanmış. Porselen dekorasyonu ise uzun ve zahmetli bir süreç olan porselen üretiminin son aşaması olarak biliniyor. Dünyada üretilen porselenlerin sadece yüzde 1’i el ile dekorlanıyor.

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