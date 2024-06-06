Gelenekli sanatçılara kartlı destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla geleneksel el sanatları, halk şairliği, mahalli müzik sanatları gibi somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 373 sanatçıya daha “Sanatçı Tanıtma Kartı” verildi. Bu sayede Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 6 bin 718’e ulaştı. Geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, tarihin ve kültürün aktarıcısı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor. Böylelikle geleneksel sanatların tanınması, tanıtılması, aktarılması ve bunun sonucunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor.