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Hayat

Gelenekli sanatçılara kartlı destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla 373 sanatçıya daha “Sanatçı Tanıtma Kartı” verildi.

04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:46 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla geleneksel el sanatları, halk şairliği, mahalli müzik sanatları gibi somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 373 sanatçıya daha “Sanatçı Tanıtma Kartı” verildi. Bu sayede Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 6 bin 718’e ulaştı. Geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, tarihin ve kültürün aktarıcısı olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor. Böylelikle geleneksel sanatların tanınması, tanıtılması, aktarılması ve bunun sonucunda farkındalık oluşturulması sağlanıyor.



#Aktüel
#sanatçı
#Hayat
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