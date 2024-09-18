Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı Sergisi Bosna’da

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Geleneksel Türk İslam Cilt Sanatı Sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Birliği Meclisi iş birliğinde Bosna Hersek’te Peygamber Efendimiz'in (sav) doğum günü dolayısıyla düzenlenen “Selam ya Resulallah” etkinlikleri kapsamında açılan sergi, 22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimam Yardımcısı Malik Sljivo, etkinlik kapsamında çok sayıda program düzenleneceğini belirtti. Ayşenur Genç, Türk İslam cilt sanatını anlatan sergisindeki çalışmalarında farklı teknikler kullandığını ifade ederek, sergisinin ilk kez Bosna Hersek’te açıldığını söyledi.