Hayat Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO listesinde Kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecek
KÜLTÜR SANAT

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO listesinde

'Geleneksel Türk Okçuluğu' UNESCO listesinde: Kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecek

Dışişleri Bakanlığınca, Geleneksel Türk Okçuluğu adaylık dosyasının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada,

"Ülkemiz UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve bu bağlamda kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildiği belirtildi.
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığınca, "Geleneksel Türk Okçuluğu"nun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini ve Türkiye'nin UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve kültür varlıklarının uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edileceği bildirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu
GÜNDEM
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu

Türkiye'nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Geleneksel Türk Okçuluğu" adaylık dosyasının, 9-14 Aralık'ta Bogota'da düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 14. Komite Toplantısında, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Türkiye'nin 17. kültürel unsuru olarak kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geleneksel Türk Okçuluğu'nun bahse konu listeye kaydedilmesi vesilesiyle bu eski ve köklü sporumuzun canlandırılması alanında yaptığı değerli çalışmalarla tanınan ve adaylık dosyamızın hazırlanmasında emeği geçen Okçular Vakfı sporcuları toplantıda bir atış gösterisi düzenleyeceklerdir. Ülkemiz UNESCO çerçevesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmeye ve bu bağlamda kültür varlıklarımızın uluslararası kamuoyuna tanıtılması yönünde adımlar atmaya devam edecektir."
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