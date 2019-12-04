Hayat Gelin arabası beklerken düğüne kamyonla gittiler
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Gelin arabası beklerken düğüne kamyonla gittiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünya evine giren gelin ve damada sürpriz düzenleyen kuzenleri, kamyonu gelin arabası olarak süsleyerek, çiçeği burnunda çifti düğün salonuna götürdü.

Haber Merkezi İHA
Çetin çifti, düğün salonuna kamyonetle gitti.
Çetin çifti, düğün salonuna kamyonetle gitti.

Antalya'da düğün için tüm hazırlıklarını yapan Çetin çifti, düğün salonuna gitmek için evlerinden çıktıklarında sürprizle karşılaştı. Damat ve gelinin kuzenleri Hüseyin Er, Hasan Ali Er, ve Sadık Çetin bir kamyonu gelin arabası olarak süsledi.

Daha önce hazırladıkları gelin arabası yerine kuzenlerinin hazırladığı gelin arabası olan kamyona binerek düğün salonuna gelen gelin ve damada vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterisinde bulundu.

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Hazırlanan gelin arabası ise kamyona eskortluk yaptı.

Gelinin babasının kamyoncu olmasından yola çıkılarak hazırlanan sürpriz kamyonun önünde, gelin ve damadın isimlerinin altında ‘Kamyoncu damadı olmak bu olsa gerek’ yazısı yer aldı.

Düğün salonuna gelindiğinde ise gelin kamyonda kısa süre mahsur kaldı. Gelenekler sebebiyle damada kısa süreli eziyet eden kuzenler, kamyonun kapısını kilitleyince damat ve kayınpeder kapıyı açamadı.

Kısa süren diyaloğun ardından kuzenler kamyonun kapısını açıp gelinin inmesine izin verdi.

Yerden bir metre kadar yüksek olan kamyondan damadın yardımıyla inebilen gelin, damadın koluna girerek meşaleler ve konfetiler altında düğün salonuna girip ilk danslarını yaptı.

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