Hayat Genç İHH üyeleri sokağa çıkamayan çocuklar için çizgi film karakterlerine büründü
AKTÜEL

Genç İHH üyeleri sokağa çıkamayan çocuklar için çizgi film karakterlerine büründü

Genç İHH üyeleri sokağa çıkamayan çocuklar için çizgi film karakterlerine büründü

İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Gençlik Teşkilatınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Çizgi film karakterleri çocuklar için hediyeler dağıttı.
Çizgi film karakterleri çocuklar için hediyeler dağıttı.

Göre ve Yazıhüyük beldelerinde çizgi film karakterlerinin kostümleriyle sokak sokak gezen İHH gönüllüleri, kendilerini izleyen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Gönüllüler etkinlikte, salgın sürecinde vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiren çocuklara, dışarı çıkmaları halinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik koordinatörü Sedat Yetiş, programı, salgın nedeniyle uzun süredir evde bulunan çocukları eğlendirmek ve moral vermek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

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ÇOCUKLARI MOTİVE ETMEK İÇİN DÜZENLENDİ

Belde ve köylerdeki çocukların sosyal aktivitelere ulaşma imkanının kısıtlı olması nedeniyle etkinliğin kırsaldaki yerleşim yerlerinde düzenlendiğini kaydeden Yetiş, "Okul ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencilerle buluşmak, onların motivasyonuna katkı sunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Onların çok seveceği maskotlarla sokaklarda gezip hem çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler dağıttık hem de eğlenmelerini sağladık. Benzer projelerimiz bundan sonraki süreçte de sürecektir. Aşı çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanıp normal yaşama döneceğimiz günleri ümitle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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