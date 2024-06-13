Genç kalmak istiyorsan kahvaltıdan bunları çıkar

Cilt sağlığını korumak ve yaşlanmayı geciktirmek için birçok önemli nokta bulunuyor. Bunlardan biri de uzmanlar tarafından günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltıda neler tükettiğimizdir.





Bilinçsiz ve yanlış kahvaltı düzenimizin olması cilt yapımızı bozabilir, bunun sonucunda ise erken yaşlanma meydana gelebilir. Erken yaşlanmayı önlemek için özellikle kahvaltıda uzak durmanız gerekenler ve diğer öneriler…





Kahve

Sabahları kahvaltı öncesinde ya da kahvaltı yerine kahve tüketmek, mide asit seviyesini arttırarak reflüye hatta ülsere neden olabilir.





Ayrıca güçlü bir idrar söktürücü olduğundan susuz bırakabilir. Bu durum ise toksinlerin cildinizden uzaklaşmasını zorlaştırarak ve erken kırışıklıklara neden olabilir.





Aşırı tuzlu yiyecekler

Günde 5 gramdan fazla tuz tüketmek cildi erken yaşlandırır, ödeme sebep olur, vücudun su dengesini bozar. Yani tuz, cildin nemini kaybetmesine neden olur.





Kızartma

Kahvaltıda sıklıkla tercih edilen patates kızartma gibi kızartma türleri, fazladan yağ almanızı sağlar.





Bu durum vücudunuzu hantallaştırır ve cildinizin de yağ dengesini bozar. Cildinizde erken yaşlanma, akne ve sivilce oluşumu gözlemlenebilir.





Sivilce oluşumunun önüne geçmek istiyorsanız kızartma tüketmeyi hemen bırakmalısınız.









İşlenmiş şeker

Tükettiğimiz şekerli yiyecek ve içecekler vücuda alınan proteinin yok olmasına neden olur. Cildi güzelleştiren ve vücudu zinde tutan proteinler azaldığında yaşlanma hızlanır.





Şeker tüketimi cilt yapısının esnekliğini yitirmesine, yağlanmaya ve kilo alımına neden olabilir.





Şekerli sebzeler

Havuç, mısır gibi şekerli sebzeler içerdikleri vitaminler sebebiyle tüketilmesi önerilir, fakat şekerli sebzelerin yoğun tüketimi kan şekerini yükseltilebileceği için yaşlandırmayı hızlandırabilir.





Bu sebzelerin fazla tüketimi aynı zamanda kilo alımına da neden olabilir.





Gazlı ve asitli içecekler

Bu içecekler yüksek oranda şeker içerir ve yağlanmaya neden olabilir.





Ayrıca fosfor içeren bu içecekler, vücutta kalsiyum oranının azalmasına yol açabiliyor.





Azalan kalsiyum başta kemik erimesine neden olabileceği gibi yaşlanmayı hızlandırarak vücudun da güçsüzleşmesini sağlar.





Hamur işi

Börek, poğaça ve ekmek gibi kahvaltıda tercih ettiğimiz hamur işi besinler, karbonhidrat ve şeker barındırır. Bu da metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.





Bu tarz yiyecekler yoğun bir şekilde nişasta içerdikleri için ciltte akne ve sivilceye yol açabilirler.











