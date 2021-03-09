Gençler pandemide sanat ve müzikle buluşuyor: Ünlüler jüride

Öğrencilerin www.areldansmuzik.com adresini ziyaret ederek başvurularını online olarak tamamlamaları gerekiyor.

Arel Üniversitesi çatısı altında bulunan AREL Medya Grup tarafından hayata geçirilen projede lise yaşındaki gençlerin evlerinde veya bulundukları mekanlarda kendileri veya arkadaşları ile birlikte bireysel veya ekip olarak kayıt altına alacakları şarkı söyleme performanslarını veya dans performanslarını çekip belirtilen whatsapp hattına göndermeleri ile yarışmaya katılabilecekler.

Gönderilen videolar ilk önce aralarında birçok sanatçı ve ünlünün yer aldığı jüri tarafından elemeye tabi tutulacaklar daha sonrada halk oylaması ile branşlarda ilk beşler belli olacak.

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AREL Medya Dans ve Müzik Yarışması, lise öğrenimi gören öğrencilerin sosyal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi, sanat camiasının otorite isimleriyle bir araya gelerek önemli bir deneyim kazanmasını amaçlıyor. İstanbul AREL Üniversitesi, AREL Medya Dans ve Müzik Yarışmasıyla birlikte lise öğrencilerinin yükseköğretim öncesi üniversite yaşamıyla tanışmasını da sağlıyor.

Arel Medya Dans ve Müzik Yarışmasına katılan öğrencilerden derece kazanan kişi veya gruplar, profesyonel ortamda kayıt ve klip çekimi de kazanıyor. Katıldığı kategoride ilk 5'te yer alan öğrenciler, AREL Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi ve Sefaköy Yerleşkelerinde yer alan stüdyolarda profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan kayıtları günlük yaşamlarında da kullanma olanağına sahip olacaklar.

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JÜRİDE USTA İSİMLER BULUNUYOR

Lise öğrencilerinin gönderdikleri videoları ise sanat camiasının birbirinden önemli isimleri değerlendirecek. Arel Medya Dans ve Müzik Yarışması jüri üyesinde İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcıları Ergül Berber ve Kadir Dabbağoğlu ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Güler Ertan'ın yanı sıra Aşkın Nur Yengi, Fikret Ercan, Hop Dedik Ayhan, Metin Özülkü, Manolya Süer, Ömer Yeşilbaş, Suat Suna'nın yanı sıra yer alıyor.

PROFESYONEL KAYIT VE KLİP

Arel Medya Dans ve Müzik Yarışmasına katılan öğrencilerden derece kazanan kişi veya gruplar, profesyonel ortamda kayıt ve klip çekimi de kazanıyor. Katıldığı kategoride ilk 5'te yer alan öğrenciler, AREL Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi ve Sefaköy Yerleşkelerinde yer alan stüdyolarda profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan kayıtları günlük yaşamlarında da kullanma olanağına sahip...