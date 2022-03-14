Genetiği değiştirilen milyarlarca sivrisinek doğaya salındı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), biyoteknoloji şirketi Oxitec'e, Dang humması ve Zika virüsü gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele etme misyonuyla Florida ve Kaliforniya'da genetiği değiştirilmiş milyarlarca sivrisineğin salınması için izin verdi.

Sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele ışığında yürütülen çalışmalar, 2.4 milyar adet sivrisinek üzerinde 2021 yılından bu yana gerçekleştiriliyordu. Çalışmanın sona ermesiyle birlikte serbest bırakılan 2.4 milyar sivrisineğin 2022 ila 2024 yılları arasında sivrisinek yoluyla bulaşan Dang humması, chikungunya, Zika ve sarı humma gibi çeşitli hastalıkların durdurulmasına katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi İcra Direktörü Andrea Leal yaptığı açıklamada, "Birincil görevimiz, Florida'da yaşayanları hastalık ileten Aedes aegypti dahil olmak üzere tüm sivrisineklerden korumaktır. Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi, sakinlerimizi korumak için çevre dostu ve hedefli araçlar araştırma ve vahşi doğayı korumadaki kararlılığını sürdürüyor" dedi.

Genetiği değiştirilen ve salıverilen erkek sivrisineklerin doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleşmesi ve protein aktarımı gerçekleştirmesiyle doğacak yavrulardan insanlara hastalık bulaşmasının teoride durdurulacağı düşünülürken, çalışmanın sonuçları merakla bekleniyor.

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Jurassic Park Deneyi Olarak Anılıyor

Projeye yeşil ışık yakılması çevre gruplarının sert tepkisiyle karşılaştı. Bir grup projeyi "Jurrasic Park deneyi" diye tanımladı.

Çevreciler genetiğiyle oynanmış yeni sivrisinek türünün, ekosisteme zarar verebileceği ve sinek ilaçlarına dayanıklı yeni hibrit türlerin ortaya çıkmasına sebep olabileceği uyarılarında bulunuyor.

Fakat deneyi yürüten şirket projenin insanlar ve çevre için risk içermediğini söylüyor ve hükümetin desteklediği bazı çalışmaları buna dayanak olarak gösteriyor.