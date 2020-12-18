Kışın aranılan tarif: Gevrekli dondurma

En az kızarmış dondurma kadar lezzetli bir tarif: Gevrekli dondurma. Sizi tarifimizle baş başa bırakıyoruz. Afiyet olsun...

Gevrekli dondurma.

Gevrekli dondurma tarifi için malzemeler

200 Gram Mısır Gevreği

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Yemek Kaşığı Tereyağı

350 Gram Dondurma

1/2 (Yarım) Paket Toz Krem Şanti

1/2 (Yarım) Çay Bardağı Süt

Gevrekli dondurma.

Gevrekli dondurma yapılışı

Tereyağı ve şekeri hafifçe karamelize edin. Üzerine kahvaltılık mısır gevreğini ilave edin. Mısır gevreklerini rengi bir ton koyulaşana kadar kavurun. Vanilyalı dondurmayı yarım saat oda sıcaklığında bekletin. Üzerine sütle çırpılmış krem şanti ilave edip güzelce karıştırın. Borcamın tabanına hazırladığımız çıtır gevrekli karışımın yarısını yayın. Ardından dondurmalı karışımın tamamını üzerine ilave edin. Kalan çıtır gevreğini de üzerine yaydıktan sonra buzlukta en az 6 saat bekletin. Servis etmeden 10 dakika önce buzluktan çıkarın.

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Gevrekli dondurma.

Gevrekli dondurma kaç dakikada hazırlanır?

25 dakikada hazırlanan gevrekli dondurma 6 saatte de dinlenme süresi var.

Gevrekli dondurma kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan gevrekli dondurma kalorisi 330,4.

Gevrekli dondurma yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Gevrekli dondurma için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9,75 lira.

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