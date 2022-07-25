Giresun’da kış turizmi Albayrak yatırımlarıyla canlanacak

Kümbet Yaylası bölgesinde yaz turizminin iyi geçtiğini ifade eden Kılıç, “Ama bizim en çok ağırlık verdiğimiz konu kış turizmini de canlandırmaktı. Pandemi öncesine kadar kış turizmini yaz turizmi kadar canlandırmıştık. Yaz kadar iş yaptığımız bir sezon olmuştu. Konaklayan misafir sayımız yılda 35 bine kadar çıkmıştı. Ama bunun dışında iki katı kadar kapıdan girip tesisimizi gezen bir misafir sayımız da var” diye konuştu.

“TESİS YATIRIMLARIMIZI ARTIRDIK”

Kış turizmine katkı sağlamak amacıyla tesis yatırımlarını artırdıklarını belirten Kılıç, tesise dair bilgiler de vererek şunları söyledi: “Burası 2000 yılında Giresun Valisi Ali Haydar Öner tarafından tamamen üst üste dizme ahşaptan oluşan bir yapı olarak çivi kullanılmadan inşa edilmiş. 1800 metrede dört mevsim hizmet veriyoruz. 150 yatak kapasiteli bir oteliz. Ana bina içinde 27 tane otel odamız, yaz ve kış olmak üzere iki adet restoran, hamam, sauna, 12 adet bungalov ev, 5 adet dublex bungalov bulunuyor. Yaklaşık 3-4 yıl önce 100 bin TL’ye bir kar aracı aldık. Bununla birlikte burada kış turizmini canlandırmak adına bazı bölümlerde pist yapıyoruz. Kızaklarla birlikte kış turizmini canlandırıyoruz.”

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hotelrestaurantmagazine.com'dan Hatice Ünal'ın haberine göre ilerisi için bir kayak merkezi planladıklarından bahseden Kılıç, “Kayak merkezi en büyük hayalimiz ama bunun için yeterli bir alanımız yok. Daha küçük, kızak şeklinde alanları planlıyoruz. Onun haricinde tesisimizin sağ tarafında bir yapay göl çalışması da planlarımız arasında. Son olarak iki yıl önce toplam dört adet ev için 1.250 bin TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik.”

“TEK SORUNUMUZ, KIŞIN KAPANAN YOLLAR”

Kış turizmi hedeflerinde en fazla yol konusunda zorlandıklarına vurgu yapan Kılıç şöyle devam etti: “Burada kış çok ağır geçiyor. Bizim burada tek sorunumuz yollar. Yolların kardan kapanmaması gerekiyor. Tesis yolu açık olduğu sürece hizmet verebiliyoruz. Yolumuz kapanırsa da kendi yolumuzu kendimiz kar aracımızla açıyoruz.”

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Bu konuda belediyeden yeterli desteği alamadıklarına dikkat çeken Kılıç, “Bu sezon tam bir ay boyunca yolumuz kapalıydı. Biz burada muhtar gibi, kaymakam gibi, otel müdürü gibi her şeyi biz yapıyoruz. Ben burada traktör kullanmayı da öğrendim, kar aracı kullanmayı da öğrendim. Bu sene yollarla ilgili çok büyük sıkıntılar çektik. Ülke genelinde karla ilgili sıkıntılar vardı. Mazot yönünden sıkıntılar vardı. Bu sene bizim yolumuz açılmadı, bu konuda dertliyiz.”

“30 BİN MİSAFİR HEDEFLİYORUZ”

Biruni Kümbet’in Müdür Yardımcısı Kılıç, tesise gelen misafir profiline ilişkin bilgiler de aktardı. Yüzde 95’ini Türk misafirlerin oluşturduğu tesisin yüzde 5’lik kısmında Ortadoğu ve Avrupalıları ağırladıklarını belirten Kılıç, “2019’a kadar İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden geliyorlardı. Otel oda satıyorduk.” dedi. Pandemi sonrasında satışların bungalovlara yöneldiğini aktaran Kılıç, “10 yıllık genele baktığımızda, 1 Temmuz normalleşmesiyle birlikte Temmuz-Ağustos aylarında en yüksek gelir seviyesine ulaştık. Her yerden misafir ağırladık” diye konuştu.

Tesise gelen misafir sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Kılıç, bayramda aşırı yoğunluk yaşadıklarını belirterek, 1 Ocak-19 Temmuz aralığında 18.896 kişi ağırladıklarını söyledi. Her sene 20-25 bin civarında misafir konuk ettiklerini ifade eden Kılıç, bu sayıyı 25-30 binlere çıkarmak istediklerini söyledi.

“GECELEME SAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Hafta içi yüzde 80, hafta sonunda yüzde 100 doluluklara ulaştıklarını belirten Kılıç, zorlandıkları bir diğer konu olarak geceleme sayısına dikkat çekti. Kılıç şöyle devam etti: “Bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

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Aktivite sayımızı artırmamız lazım. Bir paintball arazimiz var, malzemelerimiz hazır. Birkaç hafta içinde kurulumunu yapıp, hayata geçireceğiz. Futbol ve voleybol sahasının dışında İsviçre modeli orman kızağını da tesisimize kazandırmak çok istiyoruz. Hayalimiz bu.”

KEMAL GÜRGENCİ: “2023 HEDEFİMİZ, 260 BİN ZİYARETÇİ”

Giresun İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise, toplam 3600 yatak kapasiteli şehirde 84’e yakın tesis olduğunu ve üçte birinin de öğretmen evlerinden oluştuğunu kaydetti. Gürgenci, bölgedeki nitelikli yatırımların azlığına dikkat çekti. İl genelinde geceleme sayısının hızla yükseldiğini ifade eden Gürgenci, “Pandemi öncesi 1.4, pandemide 1.3, geçen yıl 1.6 gece kalışları gerçekleşti. Bu yıl sayımız hızla artıyor.” açıklamasını yaptı.

Giresun’un ziyaretçi hedeflerine değinen Gürgenci, şu bilgileri aktardı: “Gelen misafir ve ekonomik büyüklük olarak pandemiye kadar her yıl pik yapıyorduk. Kişisel fikrim, bu sene de pik yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda geçen seneki altı ayın yüzde 20 üzerindeydiz. Geçen sene 150 bin yerli, iki bin yabancı ile kapattık. Toplam 170 bin misafir geldi. Bu sayı yalnızca otellere giriş yapanlar, günübirlikçiler hariç. Günübirlikleri kayıt alamıyoruz. Ama bu sene 200 bini çok rahat bulup geçeceğimizi düşünüyoruz. Bizim kendi öngörülerimize göre, olumsuz bir durumla karşılaşmazsak ise bundan sonraki süreçte 50’şer, 60’şar binlik aralarla 260 bin sayısını yakalayacağımızı düşünüyoruz.”

“SADECE DOĞA DEĞİL, KÜLTÜR TURİZMİYLE DE ÖNE ÇIKIYORUZ”

Giresun’un Trabzon, Ordu ve Rize turizmiyle rekabet gücünü de değerlendiren Gürgenci, şehrin sadece doğa değil, kültür turizmiyle de öne çıkan bir destinasyon olduğuna vurgu yaptı. Giresun’un 6 turizm merkezinden 3’ünün ve 11 tabiat parkından 4’ünün Aksu Vadisi bölgesinde konumlandığının altını çizen Gürgenci, “Yazıyla, kışıyla, gastronomisiyle ve insanıyla çok özel ve farklı bir şehre ve turizm potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

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