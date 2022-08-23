Gladyatör Russell Crowe'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Ne sonsuz büyüleyici ülke

Gladyatör filmi ile hafızalarda yer edinen dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, Twitter hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Russell Crowe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, son paylaşımı ile adından söz ettirdi.

"NE SONSUZ BÜYÜLEYİCİ ÜLKE"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf eden ünlü oyuncu Crowe, magazin gündeminde yerini aldı. Ünlü aktör, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'yi çok seviyorum. Ne sonsuz büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz, gerçekten gitmek için bir plan yapmalısınız."