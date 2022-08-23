Hayat Gladyatör Russell Crowedan Türkiyeye övgü dolu sözler Ne sonsuz büyüleyici ülke
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Gladyatör Russell Crowe'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Ne sonsuz büyüleyici ülke

Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf eden Russell Crowe, paylaşımında "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne sonsuz büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz, gerçekten gitmek için bir plan yapmalısınız." ifadelerine yer verdi.

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Gladyatör Russell Crowedan Türkiyeye övgü dolu sözler: Ne sonsuz büyüleyici ülke
Gladyatör Russell Crowe

Gladyatör filmi ile hafızalarda yer edinen dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, Twitter hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Russell Crowe, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, son paylaşımı ile adından söz ettirdi.

"NE SONSUZ BÜYÜLEYİCİ ÜLKE"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf eden ünlü oyuncu Crowe, magazin gündeminde yerini aldı. Ünlü aktör, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'yi çok seviyorum. Ne sonsuz büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz, gerçekten gitmek için bir plan yapmalısınız."

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