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Hayat Göbeklitepenin gizemi kaya mezarlarda Karış karış arıyorlar
KÜLTÜR SANAT

Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarda: Karış karış arıyorlar

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'deki keşiflere benzer eserlere rastlanan 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı çalışmaları başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül:, "Kazıların Göbeklitepe'deki gizemi çözmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Şanlıurfa şimdiden yeni keşiflere hazırlanıyor, insanlık yeni sürprizler beklesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü bölgesinde kazı çalışması yürütülüyor. Göbeklitepe'deki keşiflere benzerliğiyle dikkati çeken milattan önce 9500'lü yıllara tarihlenen, "dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri" olarak bilinen ve 180 santimetre boyundaki Balıklıgöl heykelinin bulunduğu bölge yakınlarında başlayan kazı, yeni keşiflerin de olabileceğine ilişin heyecan oluşturdu.

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Görsel şölen sunuyor

Daha önce ''Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri''nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu bölgede başlayan kazılarda, Göbeklitepe'nin gizemini çözmeye yönelik yeni eserlere de rastlanabileceği öngörülüyor. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında yer alan kazı alanının bulunduğu bölge ise 70 farklı alan için kurulan dev ışıklandırma sistemiyle akşamları görsel şölen sunuyor.

"Göbeklitepe'deki gizemi çözmeye yardımcı olacak"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla Şanlıurfa'nın önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi.Yapılan her kazıda mutlaka bir döneme ait tarihi eserlerin ortaya çıkmaya devam ettiğini anlatan Beyazgül, kazıların başladığı bölgenin yakınında Antik Yunan ve Roma kültürüne ait kalıntıların bulunduğunu ifade etti.

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Göbeklitepe’de heyecan dorukta

"Gizemi çözmeye yardımcı olacağız"

Kızılkoyun Nekropolü civarında yapılan kazıların Göbeklitepe'deki gizemi çözmeye katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Beyazgül, şöyle devam etti: "Edessa kentinin en önemli Nekropollerinden olan Kızılkoyun, mezar büyüklükleri ve süslemeleri bakımından oldukça zengindir. Yine bu civardaki Balıklıgöl Havzası'nda bulunan Balıklıgöl heykeli yine Göbeklitepe ile ilgilidir. Göbeklitepe hala birçok gizemi içinde barındırmaktadır. Daha önce Göbeklitepe'deki keşiflere benzer eserlerin bulunduğu alanda yapacağımız kazıların Göbeklitepe'deki gizemi çözmeye yardımcı olacağına inanıyoruz."

"İnsanlık yeni sürprizler beklesin"

Başkan Beyazgül, geçmişten bugüne kadar Kızılkoyun Nekropol alanında bulunan toplam 662 gecekondunun kamulaştırılarak yıkıldığını aktararak, "61 kaya mezar ise ortaya çıkarılmıştır. Bölgede kamulaştırma hizmeti yapılarak arkeolojik çalışmalara alan hazır hale getirilmiştir. Şu an bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Öncelikle yumuşak alanları iş makineleri almakta ancak sert bir yapıya yaklaşıldığında elle toplama ve yükleme yapılmaktadır. Şanlıurfa şimdiden yeni keşiflere hazırlanıyor, insanlık yeni sürprizler beklesin." değerlendirmesinde bulundu.

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