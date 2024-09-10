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Hayat

Göçebe Oyunları'na sanat eşlik ediyor

04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:40 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

5. Dünya Göçebe Oyunları önceki gün Astana’da başladı. “Büyük Bozkırda Buluşma” başlığında düzenlenen organizasyonda 100’ü aşkın ülkeden 4 bin sporcu 14 Eylül’e kadar yarışacak. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve uluslararası kuruluşların katkılarıyla düzenlenen etkinlik, geleneksel spor ve kültürel zenginlikleri bir araya getiriyor. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Türk Miras Vakfı, sanatsal faaliyetlerle katılımcıları buluşturuyor. Ebru sanatçısı Selat Metin ve hat sanatçısı İsmet Keten, programda ülkemizi temsil ediyor.

Selat Metin
İsmet Keten

OSMANLI TUĞRALARI SERGİLENECEK

Sanatçı Metin, etkinliğin Türk Dünyasının geleneksel sporlarını ve kültürel mirasını geleceğe aktardığına dikkat çekti. Sergisinden bahseden Metin, “Geleneksel zemin desenleri ve çiçek ebrularından oluşan eserlerimi sergiliyorum. Kullanılan toprak boyalar, at kılından yapılmış fırçalar ve sığır ödüyle yapılan ebruların her biri, tarihi kültürel mirasımızın bir yansıması” dedi. “Osmanlı Padişah Tuğraları” sergisiyle yer alan Hat sanatçısı Keten ise, “Tuğra, Oğuz boylarının sultanlarına ait bir damga olarak ortaya çıkmış ve Osmanlı’da son şeklini almıştır. Bu sergide, Osmanlı’nın güzel örneklerini sunarak tuğranın tarihsel yolculuğunu tanıtmak istiyorum” diye konuştu.



#Sergi
#Sanat
#Aktüel
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