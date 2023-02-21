Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu

Tarık Halefoğlu, depreme uykuda yakalandığını ve ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda evin başına yıkıldığını söyledi. Halefoğlu, "Enkaz altında kaldım. Allah'ın mucizesi işte. Telefon da bir anda yanıma düştü. Kendime gelmeye çalıştım ve toparlayınca hemen hanımı aradım. Amcaoğullarımı filan da aradım ama hanım herkesi aramıştı ben kendimi toplayana kadar." dedi. Yaşadıkları korkunun tarifi olmadığını anlatan Halefoğlu, "Yaşadığımız bölgenin zeminin yumuşak. Burası tarım arazisinin olduğu yer, kayalık değil. Bu yüzden çok gevşek toprak. Benim evim 2 katlı ama birinci katı depo olarak kullanıyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.