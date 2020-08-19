İsviçre'de çikolata yağmuru: Araçların üzeri çikolata tozuyla kaplandı

İsviçre'de bulunan bir çikolatafabrikasının havanlandırmasında sıkıntı yaşandı. Üzerine bir de sert rüzgar çıkınca gökyüzünden adeta çikolata yağdı.
Lindt & Spruengli şirketinin Zürih ve Basel arasında bulunan Olten'deki fabrikasının yakın çevresinde her yer ince bir toz tabakası şeklinde çikolata kaplandı.
Şirket zararı karşılamaya hazır
Yayılan tozun doğa ve insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike içermediğini açıklayan şirket, ihtiyaç duyulan temizlik için ödeme yapmayı teklif ettiğini, ancak henüz teklifi kabul eden birinin çıkmadığını söyledi.
Olay sosyal medyada da yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, 'çikolata yağmuru yağdığı' yönünde paylaşımlarda bulundu.