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Gökyüzünden çikolata yağdı: İsviçre'de çikolatadan yağmur

İsviçre'de çikolata yağmuru: Araçların üzeri çikolata tozuyla kaplandı

İsviçre'de bulunan bir çikolata fabrikasının havalandırmasında arıza meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle çevreye çikolatadan yağmur yağdı. Hava rüzgarlı olunca da bölgedeki araçların üzeri çikolata tozuyla kaplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arabaların üzeri çikolata tozu ile kaplandı
Arabaların üzeri çikolata tozu ile kaplandı

İsviçre'de bulunan bir çikolatafabrikasının havanlandırmasında sıkıntı yaşandı. Üzerine bir de sert rüzgar çıkınca gökyüzünden adeta çikolata yağdı.

Lindt & Spruengli şirketinin Zürih ve Basel arasında bulunan Olten'deki fabrikasının yakın çevresinde her yer ince bir toz tabakası şeklinde çikolata kaplandı.

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Yayılan tozun doğa ve insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike içermediğini açıklayan şirket, ihtiyaç duyulan temizlik için ödeme yapmayı teklif ettiğini, ancak henüz teklifi kabul eden birinin çıkmadığını söyledi.

Araçların üzeri toz parçacıklarıyla kaplandı.

Olay sosyal medyada da yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, 'çikolata yağmuru yağdığı' yönünde paylaşımlarda bulundu.

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