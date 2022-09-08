Gökyüzünden yeryüzünün renkleri

“Yurt dışında çekimler yapmayı planlıyorum”<br>Bugüne kadar 100’e yakın farklı bölgede çekim yaptığını açıklayan Sarı, “Bunları sosyal medya hesaplarımdan bir kısmını yayınlarken diğerleri ne zaman zaman yayınlayacağım. Sadece Türkiye’de değil, imkanım olursa yurt dışında da çekimler yapmayı planlıyorum. Şehrimizin, ülkemizin, bölgemizin gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmaya çabalıyorum. Farklı ülkelerden insanların da bu güzellikleri görmelerini istiyorum. Bunun için herkes tarafından bilinen şelaleler veya dünyaca bilinen Hattuşa gibi tarihi ören yerlerinde çekimler yaptım. Bu sayede Farklı bir perspektiften insanların bakmasını arzuladım” diye konuştu.