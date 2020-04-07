Gönüllerde taht kuran Burhan amcanın durumu iyiye gidiyor

Ordu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın, dün ayak bileğinde oluşan yaranın kanaması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Genel cerrahi servisinde uzman hekimlerce takip edilen Kılıçkını'nın tedavisi ve sağlık durumuyla yakından takip ediliyor.

GÜNDEM Zabıtaya hitabıyla herkesi duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Konuştuğu zabıta memurundan ziyaret

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli zabıta memuru Sezai Arslan ise hastaneye giderek Burhan amcayı ziyaret etti. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için evine gittiği Kılıçkını ile diyaloğunun yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gören zabıta memuru Arslan, Kılıçkını'na çiçek vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

OYNAT 01:00 Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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"Selamlarıyla birlikte herkese evlerinde kalma tavsiyesi var"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Burhan amcanın sağlığı ile yakından ilgilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu zor günlerde yalnızlığını paylaştığımız Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla tanışıp yanında olduğumuz ve belediyemiz zabıta memurumuzla diyaloğundaki naifliği ve nezaketiyle tüm ülkemizin gönlünde taht kuran değerli büyüğümüz Burhan amcamızın sağlık durumuyla yakından ilgileniyoruz, merak etmeyin, durumu iyi. Selamlarıyla birlikte herkese evlerinde kalma tavsiyesi var."

Belediye çalışanları evini temizledi

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca oluşan ekip, Burhan Kılıçkını'nın evinde temizlik çalışması yaptı.