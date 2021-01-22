Görenler şoke oldu: İncir ağacı meyve verdi incirler kocaman oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü Camii yanındaki meydanda bulunan bir incir ağacı, kış ortasında meyve verdi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Selçuk Saral, “İstanbul’dan yeni taşındım Küçüktepe köyüne. Köyde gezerken ilginç bir olayla karşılaştım. Ocak ayında olmamıza rağmen incir ağacı meyve vermiş. Her zaman görebileceğimiz bir şey değil tabi. Bu gayet ilgimi çekti. Merak edip görmek isteyenleri köyümüze bu ağacı görmeye bekleriz. Görüyorsunuz incirleri bakın, Ocak ayı içindeyiz ve ağacın nerdeyse bütün dalları meyve vermiş şekilde. Her zaman görebileceğiniz bir şey değil tabi ki” dedi.

GÜNDEM Erik ağacı görenleri şaşırttı: Ocak ayında meyve verdi