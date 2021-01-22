Hayat Görenler şoke oldu İncir ağacı meyve verdi incirler kocaman oldu
AKTÜEL

Görenler şoke oldu: İncir ağacı meyve verdi incirler kocaman oldu

Görenler şoke oldu: İncir ağacı meyve verdi incirler kocaman oldu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde bir incir ağacının Ocak ayında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Haber Merkezi İHA
Kış ortasında meyve veren incir ağacı.
Kış ortasında meyve veren incir ağacı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Köyü Camii yanındaki meydanda bulunan bir incir ağacı, kış ortasında meyve verdi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Selçuk Saral, “İstanbul’dan yeni taşındım Küçüktepe köyüne. Köyde gezerken ilginç bir olayla karşılaştım. Ocak ayında olmamıza rağmen incir ağacı meyve vermiş. Her zaman görebileceğimiz bir şey değil tabi. Bu gayet ilgimi çekti. Merak edip görmek isteyenleri köyümüze bu ağacı görmeye bekleriz. Görüyorsunuz incirleri bakın, Ocak ayı içindeyiz ve ağacın nerdeyse bütün dalları meyve vermiş şekilde. Her zaman görebileceğiniz bir şey değil tabi ki” dedi.

Erik ağacı görenleri şaşırttı: Ocak ayında meyve verdi
GÜNDEM
Erik ağacı görenleri şaşırttı: Ocak ayında meyve verdi

Limon ağaçları ılık havaya aldanınca çiçek açtı
GÜNDEM
Limon ağaçları ılık havaya aldanınca çiçek açtı
Abone Ol Google News
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Süt banyosu yapanlara istenen ceza belli oldu.
Kırmızı düğmenin sırrı

Kırmızı düğmenin sırrı

​Biden hemen kaldırdı.
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi

Sadece ona <br>tepki veriyor

Sadece ona
tepki veriyor

Beyin felci geçiren Yusuf'un Nwakaeme sevgisi.
'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

​Bakan Gül'den, Soylu'nun annesine hakaretlere sert tepki.
Kardan uçak

Kardan uçak

​Hiç uçağa binmemişti: 4 günde 5 metrelik kardan uçak yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.