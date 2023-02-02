|
Hayat

Görüntüler İstanbul'dan: Akaryakıt istasyonlarında tepki çeken uygulama

İstanbul'da bazı ilçelerdeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri paralı oldu. Tuvaletlerin girişine turnikeler koyulurken, 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretler vatandaşların tepkisine neden oldu. Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astı.

12:01 . 2/02/2023 Perşembe
IHA
İstanbul'da bazı ilçelerdeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri paralı oldu.

İstanbul'da bazı ilçelerdeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri paralı oldu.

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları, tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.


YAKIT ALANLARA TUVALET ÜCRETSİZ

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

#istanbul
#Bahçelievler
#Beşiktaş
38 dakika önce
default-profile-img
Görüntüler İstanbul'dan: Akaryakıt istasyonlarında tepki çeken uygulama
Kastamonu'da korkunç olay: Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşın parmağı koptu eli parçalandı
Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı
Avrupa'da ilaç krizi: Yunanistan ve İtalya'da zorluk devam ediyor
İstanbul’da akıl almaz görüntü: Arabayı çöpe attı
Samsung Galaxy S23 serisinin fiyatı ve özellikleri belli oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.