Görüntüler İstanbul'dan: Akaryakıt istasyonlarında tepki çeken uygulama

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları, tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.