Hayat Görüntülü mesajla aşı olun mesajı verdi 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
AKTÜEL TÜRKİYE

Görüntülü mesajla ’aşı’ olun mesajı verdi: 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Karaman’da koranavirüse yakalandıktan sonra aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, hastane odasında çektirdiği görüntülü mesajla ’aşı’ olun çağrısında bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Görüntülü mesajla ’aşı’ olun mesajı verdi: 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
Süleyman Can

Kurban Bayramı'ndan önce Almanya’dan emekli olduktan sonra memleketi Karaman’a dönen 57 yaşındaki Süleyman Can, kısa süre önce koronavirüse yakalandı. Kovid-19 aşısı olmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinin dolu olmasından dolayı ilk olarak Kovid-19 servisine yatışı yapıldı. Korona virüs hastası Süleyman Can, serviste yatarken çektirdiği video ile de aşı olmayan vatandaşlara seslenerek ’aşı’ olun çağrısında bulundu.


  • "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin"

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKİNCE YOĞUN BAKIMA ALINDI
Çekilen görüntülerde güçlükle konuştuğu gözlenen Süleyman Can’ın yaptığı bu paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine tedavisinin devam edilebilmesi için yoğun bakım servisine alındı. Dün öğle saatlerinde yoğun bakıma alınan Süleyman Can’ın saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 çocuk babası olan Süleyman Can’ın Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yarın öğle saatlerinde defnedilecek.

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