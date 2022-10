Göz kuruluğu olanlar dikkat: Nedeni ortaya çıktı

Bol bol renkli meyve ve sebzeleri tüketin: Vitamin C katarakt gelişimini ve sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlatan bir antioksidandır. Havuç, domates, çilek, kabak ve mısır Vitamin C ve Vitamin A için mükemmel kaynaklardır. Karotenoidler bu meyve ve sebzelere kırmızı, turuncu ve sarı rengini veren pigmentlerdir ve çoğu göz hastalığı riskini azaltanda bu pigment maddesidir. Özellikle portakal, greyfurt ve limon içerdiği yüksek C vitamini ile göz sağlığı açısından çok kritiktir, iyi fonksiyon yapması için yeterli seviyede C vitaminin alınması çok önemlidir. Bu antioksidanın katarakt gelişimini yavaşlatır.