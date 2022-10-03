Göz kuruluğu olanlar dikkat: Nedeni ortaya çıktı

Uzmanlar , kirpik diplerinde bulunabilen demodekslerin göz sağlığına etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, demodekslerin tedavisinin kısa süreli olabileceğini belirterek, “Demodeksler halk arasında akar olarak bilinir. Tozlarda olan hatta alerji ve astım sebebi olabilecek bir hayvan türüdür. Akarlar kirpik diplerinde yaşarlar, çok küçük oldukları için onları göremeyiz ama bacak hareketlerini hissedebiliriz. Gözümüzde oluşan yağlı salgılar evdeki mitelerin besin kaynağıdır. Kirpiklerimizde yağlı salgı yapan bezeler vardır, bunlar gözyaşımızın buharlaşmaması için önemli rol oynar. Göz yüzeyimizin kaygan ve yumuşak olmasını sağlar” dedi.

"Mitelar hijyenle alakasız olarak çoğalma göstebilir"

Kirpik dibindeki mitelerin hijyenle alakası olmadığına işaret eden uzmanlar şu şekilde devam etti: "Eğer miteler kirpik dibimize yapıştıysa ve bundan besleniyorlarsa bizim gözümüzde çok ideal bir gözyaşı salınımı olmuyor anlamına gelir. Bu kirpik dibi iltihabı sebebidir, kirpik dibi iltihabına blefarit denir. Tedavisi kısa sürelidir, hayat boyu gelişen yapısal bir durumdur. Aslında hijyenle ilgili değildir. Gördüğünüz en temiz, en hijyenik kişide bile mite olabilir. Tamamen kirle değil vücutta oluşan yağ ile besleniyor. Kurtulmamızın yolu da kirpiklerimizi yıkamamızdır. Mesela duş alırken kirpiklerimizi de yıkamamız lazım bunun için bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Tek yıkamayla geçmeyecektir, gözleri düzenli şekilde yıkamak lazım. Göz temizliği konusunda makyaj yapan kadınlar daha şanslı oluyor. Çünkü sürekli makyaj temizliği yaptıkları için kirpik dipleri de daha hijyenik oluyor. Ama bu hem iyi hem kötü bir durum. Çünkü bazı makyaj partikülleri kirpik dibinde kalabiliyor, yüzde 100 temizlenemeyebiliyor. Makyaj partikülleri yağlı salınım yapan bezleri tıkayıp yerleşebiliyor."

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"Son teknolojilerle kirpik diplerini temizliyoruz"

Uzmanlar, gözde hissedilen batıkların aslında mite olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Mitelar başı ve ayakları olan 0,1 ila 0,5 mm çapında küçük hayvanlardır. Onların ayaklarının dokundukları yerleri batma olarak hissediyoruz. Muayene sırasında miteleri mikroskopla göremiyoruz ama onun oluşturduğu klinik durumu tespit edebiliyoruz. Tipik olarak kirpik diplerinde haşlanmış pirinç gibi yapışıklıklar görüyoruz. Normal şekilde temizlendiğinde geçecek bir şey olmadığı için mutlaka uzun dönemli tedavi uyguluyoruz. Tedavi sürecinde damlalar veriyoruz, mekanik temizlik veriyoruz ama alternatif olarak teknolojiden de yararlanıyoruz. Son teknolojilerle kirpik diplerine temizlik yapıyoruz. Bu sayede hastalar daha hızlı şekilde düzelebiliyorlar. Toplumda sık rastlanma oranı yüzde 10 ila 80 arasındadır. Tozlu ortamda çalışanlarda, yastık kılıfı, makyaj ve havlu hijyenine dikkat etmeyenlerde daha sık görüyoruz. Sadece gözü yıkamak değil kirpikleri de özenle yıkamak gerekiyor. Kirpikleri saç yıkıyormuş gibi yıkamalıyız. Özellikle bebek şampuanı göz yakmadığı için tercih edebiliriz. Göz kuruluğu yaşayan kişiler acaba bende demodeks var mı diye düşünsünler. Akıllarına ilk bu gelsin. Gözü çok kaşımamak, dokunmamak gerekiyor. Vücudumuzun orijinal yağ bezleri onların yaşam ortamıdır. Odak noktamız göz sağlığımızdır. Gözün kuru olmaması gerekiyor, kuru göz görme bozukluğuna bile yol açabilir. Kirpiklerimizi korumak için düzenli temizlemeliyiz."

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FOTOĞRAF 13 Retinayı çinko ile koruyun: Çinko temel bir mineraldir ve yardımcı molekül olarak adlandırılır. Çinko, retinaya koruyucu pigment üretmek için karaciğerden A vitamini getirerek önemli bir rol oynar. C Vitamini ile katarakt savaşları başlasın: C vitamini (askorbik asit) meyve ve sebzelerde bulunan bir antioksidan. Bilimsel çalışmalar C vitamininin katarakt ilerlemesi riskini azalttığını ve diğer esansiyel besinlerle birlikte alındığında sarı nokta hastalığının ve görme azaltmasının ilerlemesini yavaşlattığını göstermiş. E Vitamini: E vitamini biyolojik olarak en aktif antioksidanlardan biri. Göz dokumuza zarar veren serbest radikal adı verilen kararsız elementlerden koruduğu düşünülmekte. Sarı nokta hastalığına karşı “Lutein & Zeaksantin”: Lutein ve zeaksantin özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve yumurta gibi besinlerde bulunan önemli maddelerden ikisi. Birçok çalışmada lutein ve zeaksantin in sarı nokta hastalığı ve katarakt gibi kronik göz hastalıklarının riskini azalttığı gösterilmiş. Göz sağlığının kraliçesi: Balık: Tüm annelerin çocuklarına yedirmeye çalıştığı balık gerçekten de göz sağlığı için çok yararlı. Balıkta asıl yararlı olan madde Omega-3 yağ asitleridir ve en çok soğuk su balıklarından somon balığı, ton balığı ve sardunyada var. OMega-3 özellikle kuru göz , sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimi açısından yararlı. Balık öok tüketmiyorsanız bile günde bir kapsül balık yağı almanızı şiddetle tavsiye ederim, göz sağlığı yanında vücutta bir çok yararı var. Yeşil yapraklı sebzeleri tüketin: Sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişiminde çok olumlu etkileri olan lutein ve zeaksantin denilen çok yararlı maddeler yeşil yapraklı sebzeler içinde en çok ıspanak, lahana ve kara lahanada vardır. Ayrıca daha az olmakla birlikte avokado, brokoli ve bezelyede de bu güzçlü antioksidan maddeler var. Büyük bir çalışmada beslenmesinde luteinden zengin gıda tüketenler kadınlarda katarakt gelişiminin daha az sayıda olduğu gösterilmiş. Kahvaltıların olmazsa olmazı: Yumurta: Yumurtada lutein ve A Vitamini vardır. Vitamin A gece körlüğü ve kuru göz açısından çok önemli bir vitamindir, bu nedenle yumurtada göz sağlığı açısından önemli bir besindir. Bol bol renkli meyve ve sebzeleri tüketin: Vitamin C katarakt gelişimini ve sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlatan bir antioksidandır. Havuç, domates, çilek, kabak ve mısır Vitamin C ve Vitamin A için mükemmel kaynaklardır. Karotenoidler bu meyve ve sebzelere kırmızı, turuncu ve sarı rengini veren pigmentlerdir ve çoğu göz hastalığı riskini azaltanda bu pigment maddesidir. Özellikle portakal, greyfurt ve limon içerdiği yüksek C vitamini ile göz sağlığı açısından çok kritiktir, iyi fonksiyon yapması için yeterli seviyede C vitaminin alınması çok önemlidir. Bu antioksidanın katarakt gelişimini yavaşlatır. Bu meyvelerden kayısı özellikle gece görme konusunda sıkıntı yaşayan hastalar için çok önemli bir besin kaynağı. Kayısı beta karotenden zengin bir besindir, bu madde kaotenoidler sınıfındadır ve Vitamin A ‘ya dönüştürülür. Araştırmalar beta karotenin gece görüşü için çok önemli olduğunu göstermiş. Sarı nokta hastalığına karşı: Et: Et çinko içerir ve vücudun vitamin A emilimini arttırır. Bu sayede sarı nokta hastalığı risklerini azaltır. Çerezler çekmecenizden eksik olmasın: Fıstık, fındık, badem Omega-3 ve E vitamini açısından çok zengin besinler. Çekirdek E vitamini ve çinko açısından çok zengin. Baklagiller –Tahıllar ve göz sağlığı: Bioflanooid ve çinko içerir ve retinanız için koruyucu. Retina hastalıkları retinanın bozulması ve dejenere olması sonucu olur ve retinayı korumak için beslenme ve güneş gözlüğü dışında elimizde birşey yok. Tabiki bir de sigara kullanımını bırakmakta retina için kurtarıcı. Özellikle tahıllar insülin düzeyini çok yükseltmediği için sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlatır hatta koruyucu. E vitamini, çinko, niasin içeren tahıllar gözün sadece bir bölümü değil tümü için yararlıdır… Bu bilgiler ışığında göz sağlığı açısından özellikle kuru göz, katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının ilerlemesi ve hatta başlaması beslenme ile yakından ilişkili. Bu anlam da ultraviyoleden güneş gözlüğü ile korunma, sigara içmemek gibi göz sağlığı ile yakından ilişkili durumların arasına doğru beslenmeyi de konumlandırmak gerekmekte. Eğer doğru beslenecek zamanımız ya da imkanımız yoksa doğru besin takviyelerini alarak birçok kişinin hayatını çok ciddi anlamda etkileyen göz rahatsızlıklarını durdurmak elimizde. Unutmamak gerekir ki ilaçlar sonuçları yani sizde ortaya çıkan şikayetleriniz oluşturan bulguları düzeltir fakat bu rahatsızlığı oluşturan neden halen devam ediyordur. Bu nokta da yapılan çalışmalar gösteriyor ki göz rahatsızlıkların nedenlerini düzeltmek içinse yapmamız gereken her gün beslenmemize dikkat etmek. Göz sağlığı için 12 adım Göz sağlığı mutfağımızdaki ve masamızdaki yemeklerden başlıyor. Omega-3, lutein, çinko, C vitamini ve E vitaminiNİN makula dejenerasyonu adı verilen sarı nokta hastalığı ve katarakt açısından hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı etkileri olduğu araştırmalar sonucu gösterilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Rıfat Rasier 12 adımda göz sağlığına dikkat çekiyor;



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