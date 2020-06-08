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Hayat Göz tedavisinde 6 buluşa imza attı Fikirlerin üretimi için destek bekliyor
GENEL SAĞLIK

Göz tedavisinde 6 buluşa imza attı: Fikirlerin üretimi için destek bekliyor

Prof. Dr. Hüseyin Yetik, göz hastalıkları alanında geliştirdiği fikir ve ürünler sayesinde uluslararası alanda 6 patente sahip oldu. “Vücut alanlarının görüntülenmesi için bir sistem”, “Vitreoretinal cerrahide bıçak makas yapılanması”, “Makula deliği onarıcı enstrüman” gibi icatlara imza atarak, uluslararası patentli 6 buluşun mucidi olan Yetik, fikirlerinin üretime geçmesi için destek bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yetik, göz hastalıkları alanında geliştirdiği fikir ve ürünler sayesinde uluslararası alanda 6 patente imza attı. Prof. Dr. Yetik, Hipokrat yeminini ettiği günden itibaren sadece hastalarının dertlerine deva olmak için değil göz hastalıkları alanına yenilikler getirmek için de çalışıyor. Muayene ve ameliyat esnasında kullandığı teknik malzemelerin eksik yönlerini fark eden Yetik, bu eksikliklerin giderilmesi ve meslektaşlarının hayatının kolaylaşması adına fikirler geliştiriyor. İlk buluşunun tohumlarını uzmanlık yıllarında yenidoğan ve prematüre bebeklerin göz muayenelerini kayıt altına almayı sağlayacak bir ürün geliştirme isteğiyle atan Yetik, bu fikrini “Vücut alanlarının görüntülenmesi için bir sistem” adını verdiği buluşuyla gerçekleştirdi ve ilk uluslararası patentini 2017’de elde etti.

Prof. Dr. Hüseyin Yetik

76 TESCİL BELGESİ VAR

Prof. Dr. Yetik, ayrıca “Vitreoretinal cerrahide bıçak makas yapılanması”, “Makula deliği onarıcı enstrüman”, “Göz içi yabancı cisim ekstraktörü”, “İllüminasyonlu vitrektomi lensi” ve son olarak Nisan 2020’de patent belgesini aldığı “Göz cerrahilerinde nemlendirilmiş kontrollü yüksek basınçlı hava uygulama sistemi” adlı icatlara da imza atarak, 8 yıl içerisinde uluslararası patentli 6 buluşun mucidi oldu.

Validasyon tarihleri dolan ilk iki buluşu Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra, ABD, İngiltere, İrlanda, İzlanda, Arnavutluk, Hırvatistan, Monako, Norveç, San Marino, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde de tescil edilen ve 76 tescil belgesine sahip olan Yetik, diğer patentlerinin de validasyonlarının tamamlanması ve ülkeler bazında tescillenmesi sonucunda toplamda 200’ü aşkın tescil belgesine sahip olacak. Prof. Dr. Yetik’in tüm patentlerinin fikri mülkiyetleri aynı zamanda mensubu olduğu İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait sayılıyor.

Üretim için desteğe ihtiyaç var

  • Prof. Dr. Yetik, mucitlik sevdasının çocukluk yıllarından geldiğini söyledi. Buluşun hayata geçirileceği iş alanında çalışan biri olmanın da ihtiyaçları birebir tespit etmede önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Yetik, bir buluş ortaya koyabilmek için ihtiyacı saptamak, bu ihtiyacı çözmek için fikir üretmek ve üretilen fikrin bir başka örneğinin bulunmadığını teyit etmek gerektiğini söyledi. Yetik, “Buluşlarım henüz pazarlanan ürünlere dönüşmedi, prototiplerini de yalnızca kendim kullanıyorum. Fikirlerimin somutlaşması ve bir ürün haline dönüşmesi için firmaların desteğine ihtiyaç duyuyorum” diye konuştu.

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