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Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı

Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı

İzmir'de iki yaşındaki İbrahim Sarıkaya, ciğerlerinden gelen hırıltı üzerine grip sanılarak hastaneye kaldırıldı. Gerçek yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Çocuğun akciğerinde fıstık parçası bulundu. Erken müdahaleyle çocuk kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Küçük çocuğun akciğerindeki fıstık doktorların müdahalesiyle çıkarıldı.
Küçük çocuğun akciğerindeki fıstık doktorların müdahalesiyle çıkarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Cafer ve Zehra Sarıkaya çifti 2 yaşındaki çocukları İbrahim'i geçen çarşamba öksürük ve hırıltı şikayetiyle aile hekimine götürdü.

Muayenede küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelenen doktor, ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi.

Bunun üzerine Sarıkaya çifti, Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından kontrol edilen çocuğun akciğerinde 7 milimetrelik bir cisim tespit edildi. Çocuğun sol akciğerindeki fıstık bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

Tedavisi tamamlanan minik İbrahim, evine gönderildi.

"Soğuk algınlığı zannetmiştik"

Baba Cafer Sarıkaya, oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Doktorların çocuğunu kurtarmak için büyük mücadele verdiğini belirten Sarıkaya, "Hastaneye gittiğimizde fıstığın soluk borusunun ardından İbrahim'in akciğerini tıkadığından bilgimiz yoktu. Soğuk algınlığı zannetmiştik. Durumu acil dediler, bana eşim çocuğumuzun akciğerinde bir cisim olduğunu söyledi. Doktorlar operasyonun ciddi olduğunu, akciğerlerinde o parçayı çıkaracaklarını söyledi. O an çok korktum." dedi.

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